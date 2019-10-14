На площади Ленина Lexus пробил топливный бак из-за канализационного люка

Топливо из пробитого бака растеклось по территории парковки

Сегодня утром, 14 октября, Lexus пробил бензобак на площади Ленина в центре Новосибирска — машина задела днищем канализационный люк.

Как сообщает группа «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев, водитель наехал на незакреплённую крышку люка и пробил топливный бак.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области, сообщение об этом поступило в 9:18.