На площади Ленина Lexus пробил топливный бак из-за канализационного люка

Сегодня утром, 14 октября, Lexus пробил бензобак на площади Ленина в центре Новосибирска — машина задела днищем канализационный люк.
Как сообщает группа «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев, водитель наехал на незакреплённую крышку люка и пробил топливный бак.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области, сообщение об этом поступило в 9:18.
— Личный состав пожарно-спасательной части
Это уже не первый случай за последние несколько дней на парковке возле Ленина, 1, который произошёл из-за люка. Ночью 10 октября мужчина провалился здесь в открытый люк и сломал ногу.
Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии запрос с просьбой прокомментировать, по какой причине люк оказался не закреплён и будут ли предприняты какие-либо действия для того, чтобы избежать дальнейших происшествий на площади Ленина.