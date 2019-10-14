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Происшествия

На площади Ленина Lexus пробил топливный бак из-за канализационного люка

На место приехали пожарные, которые смыли разлитое топливо

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Топливо из пробитого бака растеклось по территории парковки

Топливо из пробитого бака растеклось по территории парковки

Сегодня утром, 14 октября, Lexus пробил бензобак на площади Ленина в центре Новосибирска — машина задела днищем канализационный люк.

Как сообщает группа «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев, водитель наехал на незакреплённую крышку люка и пробил топливный бак. 

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области, сообщение об этом поступило в 9:18.

— Личный состав пожарно-спасательной части № 1 проводил смыв топлива с проезжей части. Для ликвидации ДТП привлекалась одна автоцистерна и один экипаж полиции, — объяснили в пресс-службе ведомства.

Это уже не первый случай за последние несколько дней на парковке возле Ленина, 1, который произошёл из-за люка. Ночью 10 октября мужчина провалился здесь в открытый люк и сломал ногу.

Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии запрос с просьбой прокомментировать, по какой причине люк оказался не закреплён и будут ли предприняты какие-либо действия для того, чтобы избежать дальнейших происшествий на площади Ленина.

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    КОММЕНТАРИИ (25)

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    14 окт 2019 в 13:07

    Ржунимагу, и это прям напротив мэрии! Что про остальной город говорить тогда? Позор администрации города.

    Фото пользователя
    14 окт 2019 в 13:09

    Молодцы, смыли горючее в ливнёвку, пусть рыбы мрут, главное, чтоб лексусоводы счастливы были.

    сэр
    14 окт 2019 в 13:08

    в городе нет хозяина, есть только временщики на чемоданах...