На Затулинке вспыхнула 9-этажка — пострадал один человек

Всего из дома эвакуировали 5 человек

Сегодня утром на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска загорелась квартира в 9-этажном доме — один человек пострадал.

Фотографию пожара опубликовали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области, пожар начался в доме на улице Зорге, 197 примерно в 10:40.

— В 10:48 пожарные выехали в Кировский район на улицу Зорге. Прибыли в 10:55, ликвидация открытого горения — в 11:03. Жилой дом 9-этажный, на момент прибытия идёт густой чёрный дым, эвакуировали 1 пострадавшего, находится в сознании — мужчина взрослый, 74 года. Эвакуировали 4 человек с 7-го этажа. Проверили этажи, горели домашние вещи на кухне, площадь — 11 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе.