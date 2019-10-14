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Происшествия

На Затулинке вспыхнула 9-этажка — пострадал один человек

Пожар начался на кухне в одной из квартир

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Всего из дома эвакуировали 5 человек

Всего из дома эвакуировали 5 человек

Сегодня утром на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска загорелась квартира в 9-этажном доме — один человек пострадал.

Фотографию пожара опубликовали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области, пожар начался в доме на улице Зорге, 197 примерно в 10:40.

— В 10:48 пожарные выехали в Кировский район на улицу Зорге. Прибыли в 10:55, ликвидация открытого горения — в 11:03. Жилой дом 9-этажный, на момент прибытия идёт густой чёрный дым, эвакуировали 1 пострадавшего, находится в сознании — мужчина взрослый, 74 года. Эвакуировали 4 человек с 7-го этажа. Проверили этажи, горели домашние вещи на кухне, площадь — 11 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе.

Причина возгорания устанавливается.

В субботу в Обской центральной городской больнице произошёл пожар — из-за этого пришлось переводить больных в другое крыло.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    На пенсии
    14 окт 2019 в 11:46

    У моего соседа внизу постоянно что-то сгорает на плите - с отвратительным запахом. И все ко мне в квартиру. А говорить бесполезно. Живу, как на вулкане.

    Фото пользователя
    14 окт 2019 в 11:45

    На левом берегу совсем готовить на кухне не умеют.