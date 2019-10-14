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Развлечения

«Предпочитаю мужчин повзрослее»: новосибирская модель пришла на реалити-шоу с Батрутдиновым и Бузовой

На телеканале ТНТ началось новое шоу «План Б» — в проект взяли бывшую сибирячку

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Олеся Романо занимается модельным бизнесом уже 14 лет

Олеся Романо занимается модельным бизнесом уже 14 лет

Бывшая жительница Новосибирска Олеся Романо попала на романтическое реалити-шоу «План Б» на телеканале ТНТ, чтобы побороться за сердце известного комика Тимура Батрутдинова.

Первый выпуск телепроекта вышел в эфир вечером в воскресенье, 13 октября. Главными героями новой программы стали холостяки из сферы шоу-бизнеса — певица и телеведущая Ольга Бузова и юморист Тимур Батрутдинов, которым на телепроекте предстоит найти себе пару.

В стартовом выпуске романтического шоу зрителям показали, как проходил кастинг претендентов на участие в этом телепроекте. Ольга Бузова и комик Гарик Харламов отбирали 10 потенциальных невест для Тимура Батрутдинова, а Тимуру вместе с близкой подругой и мамой Ольги предстояло выбрать 10 мужчин, которые будут бороться за сердце Ольги Бузовой.

Одной из участниц кастинга стала бывшая жительница Новосибирска — 28-летняя модель Олеся Романо.

— Я занимаюсь модельным бизнесом уже 14 лет. За границей это очень престижная работа, — рассказала о себе в программе Олеся Романо.

По словам модели, она никогда не встречалась с русскими парнями и поэтому ей интересно, что это такое. 

— На данном этапе своей жизни я предпочитаю мужчин повзрослее. Тимуру я могу понравиться своей открытостью, могу понравиться своим жизненным опытом. Я, конечно, буду бороться, но там уже выбор за Тимуром будет: кому-то волосы выдёргивать я не собираюсь, — уточнила бывшая сибирячка.

В прошлом Олеся Романо встречалась с Расселом Кроу. Про романтические отношения с актером, а также свой переезд в США, модель откровенно рассказала в интервью НГС.

После беседы с моделью и Ольга Бузова, и Гарик Харламов сошлись во мнении, что девушка должна принять участие в шоу. 

На сайте телеканала сообщается, что съёмки телепроекта проходили на острове Бали в Индонезии.

Связаться с самой моделью корреспонденту НГС пока не удалось.

Видео: rutube.ru

Ещё один новосибирец — Михаил Мишурис — несколько дней назад выступил в вокальному шоу «Голос» на Первом канале. 47-летний певец спел композицию «Не к добру это» американского композитора Вилли Диксона. 

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телеканал ТНТТимур БатрутдиновОльга Бузова

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    КОММЕНТАРИИ (68)

    !!!
    14 окт 2019 в 12:12

    Очередное дно от НГС.
    Пора переименовать сайт.

    14 окт 2019 в 12:15

    Ой, не могу. Она никогда не встречалась с русскими парнями, и ей интересно, что это такое... Да... Девочка, у русских парней... (Это Батрудинов - русский?), у русских парней (Вы меня понимаете?) ВСЁ иначе. Столько открытий чудных сделаешь - потом расскажешь. НГС все охотно напечатает.

    Фото пользователя
    14 окт 2019 в 12:16

    Телеканал ТНТ. Певица Бузова. Юморист Батрутдинов.
    Неужели кто - то это смотрит??