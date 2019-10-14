«Предпочитаю мужчин повзрослее»: новосибирская модель пришла на реалити-шоу с Батрутдиновым и Бузовой

В стартовом выпуске романтического шоу зрителям показали, как проходил кастинг претендентов на участие в этом телепроекте. Ольга Бузова и комик Гарик Харламов отбирали 10 потенциальных невест для Тимура Батрутдинова, а Тимуру вместе с близкой подругой и мамой Ольги предстояло выбрать 10 мужчин, которые будут бороться за сердце Ольги Бузовой.

Первый выпуск телепроекта вышел в эфир вечером в воскресенье, 13 октября. Главными героями новой программы стали холостяки из сферы шоу-бизнеса — певица и телеведущая Ольга Бузова и юморист Тимур Батрутдинов, которым на телепроекте предстоит найти себе пару.

Бывшая жительница Новосибирска Олеся Романо попала на романтическое реалити-шоу «План Б» на телеканале ТНТ, чтобы побороться за сердце известного комика Тимура Батрутдинова.

Одной из участниц кастинга стала бывшая жительница Новосибирска — 28-летняя модель Олеся Романо.



— Я занимаюсь модельным бизнесом уже 14 лет. За границей это очень престижная работа, — рассказала о себе в программе Олеся Романо.



По словам модели, она никогда не встречалась с русскими парнями и поэтому ей интересно, что это такое.

— На данном этапе своей жизни я предпочитаю мужчин повзрослее. Тимуру я могу понравиться своей открытостью, могу понравиться своим жизненным опытом. Я, конечно, буду бороться, но там уже выбор за Тимуром будет: кому-то волосы выдёргивать я не собираюсь, — уточнила бывшая сибирячка.

В прошлом Олеся Романо встречалась с Расселом Кроу. Про романтические отношения с актером, а также свой переезд в США, модель откровенно рассказала в интервью НГС.

После беседы с моделью и Ольга Бузова, и Гарик Харламов сошлись во мнении, что девушка должна принять участие в шоу.

На сайте телеканала сообщается, что съёмки телепроекта проходили на острове Бали в Индонезии.

