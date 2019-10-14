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Водитель такси рассказал, как спас крошечного котёнка — теперь он возит его в машине

Таксист подыскивает найденному котёнку новых хозяев

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Теперь крошечный котёнок катается с таксистом в салоне

Теперь крошечный котёнок катается с таксистом в салоне

Водитель такси спас в Ленинском районе Новосибирска маленького котёнка — теперь животное катается с мужчиной в салоне.

Как рассказал корреспонденту НГС таксист Гасым Наджафов, он обнаружил котёнка два дня назад в районе улицы Широкой.

— Отвёз человека на место и увидел у дома на улице Широкой котёнка. Мне было жалко его оставлять, и я его взял. Он уже два дня со мной катается, я ему одеяльце постелил у себя в салоне, молока купил, кормлю его. Ищу ему хорошего, доброго хозяина. Я бы взял себе, но у меня маленькие дети, я боюсь, что навредят. Ему тут весело: тепло, хорошо, еда есть. Не мешает мне, но просто неудобно же животным со мной кататься. Люди тут, когда со мной ездят, берут, играют с ним. Смотрю, если хороший человек, то предлагаю, но пока не взяли, — говорит водитель.

Сейчас водитель подыскивает котёнку новых хозяев. Связаться с ним можно по номеру +7 913 455–08–48.

Новосибирцы часто спасают животных с улицы. Так, например, в начале июня командир отделения пожарной части № 4 Илья Александров нашёл трёх котят, когда возвращался с пожара под Новосибирском — его тут же вызвали на другое происшествие, и после того, как огонь потушили, пожарный кормил всю ночь котят из шприца. А через неделю нашёл им новых хозяев.

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    Местный
    14 окт 2019 в 11:25

    За котэ всегда плюс

    Фото пользователя
    14 окт 2019 в 11:31

    В Новосибирске 95% баб РСП... Любая заберёт котёнка...

    14 окт 2019 в 11:29

    а в туалет он тоже в салоне ходит?