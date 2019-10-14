Водитель такси рассказал, как спас крошечного котёнка — теперь он возит его в машине

Водитель такси спас в Ленинском районе Новосибирска маленького котёнка — теперь животное катается с мужчиной в салоне.

Как рассказал корреспонденту НГС таксист Гасым Наджафов, он обнаружил котёнка два дня назад в районе улицы Широкой.

— Отвёз человека на место и увидел у дома на улице Широкой котёнка. Мне было жалко его оставлять, и я его взял. Он уже два дня со мной катается, я ему одеяльце постелил у себя в салоне, молока купил, кормлю его. Ищу ему хорошего, доброго хозяина. Я бы взял себе, но у меня маленькие дети, я боюсь, что навредят. Ему тут весело: тепло, хорошо, еда есть. Не мешает мне, но просто неудобно же животным со мной кататься. Люди тут, когда со мной ездят, берут, играют с ним. Смотрю, если хороший человек, то предлагаю, но пока не взяли, — говорит водитель.