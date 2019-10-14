Сибирячки получили наказание за прописку 500 мигрантов

Всех прописанных мигрантов привлекли к ответственности и выдворили из страны

— Для подтверждения мнимой законности пребывания иностранцев в России использовались фиктивные бланки временной регистрации и поддельные трудовые договоры. Всего по подложным документам преступницам удалось легализовать в Новосибирской области свыше 500 мигрантов, среди которых были выявлены лица, причастные к деятельности объединений экстремистского толка, — рассказали в пресс-службе УФСБ.

По информации УФСБ по Новосибирской области, жительницы Новосибирска Лариса Поданева и Анаит Асликян за деньги прописывали иностранцев в России.

Уголовное дело в отношении сибирячек завели ещё в августе 2018 года. Их обвинили по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России «Организация незаконной миграции, совершённая группой лиц». Доказательством их вины послужили многочисленные документы, оборудование и поддельные печати.

Ленинский районный суд признал женщин виновными и приговорил их к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Всех иностранцев, которых успели оформить сибирячки, привлекли к ответственности и выдворили из России.

7 октября возле Хилокского рынка прогремела стрельба. Очевидец конфликта, пожелавший остаться неизвестным, передал в редакцию видеозапись с перестрелкой. Местные жители рассказывали, что перепалка произошла из-за подожженного автомобиля Infiniti.



— На улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт, предположительно на бытовой почве. По предварительной информации, пострадал один человек, — сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Позже в региональном Минздраве рассказали, что во время разборки получили травмы пять человек.



После этого журналисты НГС выяснили, что конфликт случился между торговцами рынка и представителями группировки «Тамерлан». Большой репортаж о предыстории перестрелки читайте тут.

