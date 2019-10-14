Рубрики
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 3/10
usd 64.22
eur 70.73

Темы

СЕЙЧАС +13°С
Пробки 3/10
usd 64.22
eur 70.73

Все новости

Все новости
Криминал

Сибирячки получили наказание за прописку 500 мигрантов

Среди прописанных оказались связанные с экстремистскими объединениями

Поделиться

2 144
16 Обсудить
Всех прописанных мигрантов привлекли к ответственности и выдворили из страны

Всех прописанных мигрантов привлекли к ответственности и выдворили из страны

Двоих сибирячек приговорили к условным срокам за фиктивную постановку на учёт 500 мигрантов.

По информации УФСБ по Новосибирской области, жительницы Новосибирска Лариса Поданева и Анаит Асликян за деньги прописывали иностранцев в России.

— Для подтверждения мнимой законности пребывания иностранцев в России использовались фиктивные бланки временной регистрации и поддельные трудовые договоры. Всего по подложным документам преступницам удалось легализовать в Новосибирской области свыше 500 мигрантов, среди которых были выявлены лица, причастные к деятельности объединений экстремистского толка, — рассказали в пресс-службе УФСБ.

Уголовное дело в отношении сибирячек завели ещё в августе 2018 года. Их обвинили по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России «Организация незаконной миграции, совершённая группой лиц». Доказательством их вины послужили многочисленные документы, оборудование и поддельные печати.

Ленинский районный суд признал женщин виновными и приговорил их к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Всех иностранцев, которых успели оформить сибирячки, привлекли к ответственности и выдворили из России.

7 октября возле Хилокского рынка прогремела стрельба. Очевидец конфликта, пожелавший остаться неизвестным, передал в редакцию видеозапись с перестрелкой. Местные жители рассказывали, что перепалка произошла из-за подожженного автомобиля Infiniti.

— На улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт, предположительно на бытовой почве. По предварительной информации, пострадал один человек, — сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Позже в региональном Минздраве рассказали, что во время разборки получили травмы пять человек.

После этого журналисты НГС выяснили, что конфликт случился между торговцами рынка и представителями группировки «Тамерлан». Большой репортаж о предыстории перестрелки читайте тут.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

мигрантыФСБ

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (16)

    Фото пользователя
    14 окт 2019 в 11:33

    Мне интересен другой вопрос. Сейчас за вывоз мусора с человека же платим, не с квартиры по 88,62 рубля в месяц. Выходит за 500 человек ежемесячно 44 310 заплатить только за вывоз мусора. Они реально такие суммы платили и потом фиктивная прописка под собой что ещё и ежемесячную плату подразумевает?

    Фото пользователя
    14 окт 2019 в 11:11

    Тамерлан, едь домой!

    ЫЫЫ
    14 окт 2019 в 11:09

    Волею судьбы был недавно в УФМС. Не протолкнуться от гостей из средней азии и кавказа. Все с российскими паспортами. Донбассовцев ни одного не видел, кстати.