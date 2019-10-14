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Спорт

Новосибирцы взяли гору медалей на чемпионате по самурайскому искусству

Женская команда взяла все призовые места

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Новосибирцы два дня боролись за медали по кендо

Новосибирцы два дня боролись за медали по кендо

На выходных в Казани завершился чемпионат России по кендо — фехтованию на бамбуковых мечах (синаях).

Как рассказал корреспонденту НГС президент Федерации кендо по Новосибирской области Андрей Кусургашев, женская сборная взяла все медали чемпионата: золото в командном зачёте, а также первые три места в индивидуальном. 

— Девчонки стали трехкратными чемпионками России (три года подряд), — уточнил Андрей Кусургашев.

Золото в индивидуальном первенстве взяла Мария Пономарёва, второе место у Ксении Шеиной, третье — у Татьяны Щербаковой. Также за сборную выступали Дарья Авксентюк-Каменская и Анастасия Федорова. 

Кендо — японское боевое искусство

Кендо — японское боевое искусство

Слева направо: Татьяна Щербакова, Роман Кусургашев, Мария Пономарёва, Ксения Шеина

Слева направо: Татьяна Щербакова, Роман Кусургашев, Мария Пономарёва, Ксения Шеина

Также медали взяли новосибирские юниоры: Роман Кусургашев получил золото, а Александр Плеханов — бронзу.

— Первый день у нас были командные юниорские, женские индивидуальные и мужские личные. В юниорских нас четверо выступало, у нас был один запасной. Я, Александр Плеханов, Алексей Куликов и Сергей Танкишев. В пуле мы бились с Москвой и Сахалином. Обе команды мы выиграли. Дальше мы попал и на команду из Иркутска. Там было тяжелее, соперники были сложнее. И в финале мы попали на Иваново. Самый тяжёлый соперник, потому что мы ему проиграли. Мы были очень злыми в этот день, потому что мы должны были брать, на самом деле, нам казалось, что мы обладаем такой же силой, а может быть, и сильнее, чем Иваново, — рассказал корреспонденту НГС Роман Кусургашев.

На следующий день, когда новосибирцы выступали в юниорских индивидуальных соревнованиях, им снова пришлось встретиться с представителями Иваново. 

В частности, Роман лично победили нескольких соперников из этого города и получил золото соревнований.

Юниорская и женская команды Новосибирской области по кендо

Юниорская и женская команды Новосибирской области по кендо

26 мая в сербском Белграде проходил чемпионат Европы по кендо — на тех соревнованиях Мария Пономарёва взяла серебро.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Сергей
    14 окт 2019 в 12:52

    А дисциплина по сэппуку присутствовала на турнире? Все таки важнейшая часть самурайского искусства и культуры...

    14 окт 2019 в 12:52

    Спорт очень популярный, трибуны ломятся от зрителей.) Но Чемпионат России.

    14 окт 2019 в 12:50

    Молодцы ребята! Но откуда у нас в Нск такие мастера взялись? 😀