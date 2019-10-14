Новосибирцы взяли гору медалей на чемпионате по самурайскому искусству

Как рассказал корреспонденту НГС президент Федерации кендо по Новосибирской области Андрей Кусургашев, женская сборная взяла все медали чемпионата: золото в командном зачёте, а также первые три места в индивидуальном.

Также медали взяли новосибирские юниоры: Роман Кусургашев получил золото, а Александр Плеханов — бронзу.

— Первый день у нас были командные юниорские, женские индивидуальные и мужские личные. В юниорских нас четверо выступало, у нас был один запасной. Я, Александр Плеханов, Алексей Куликов и Сергей Танкишев. В пуле мы бились с Москвой и Сахалином. Обе команды мы выиграли. Дальше мы попал и на команду из Иркутска. Там было тяжелее, соперники были сложнее. И в финале мы попали на Иваново. Самый тяжёлый соперник, потому что мы ему проиграли. Мы были очень злыми в этот день, потому что мы должны были брать, на самом деле, нам казалось, что мы обладаем такой же силой, а может быть, и сильнее, чем Иваново, — рассказал корреспонденту НГС Роман Кусургашев.

На следующий день, когда новосибирцы выступали в юниорских индивидуальных соревнованиях, им снова пришлось встретиться с представителями Иваново.

В частности, Роман лично победили нескольких соперников из этого города и получил золото соревнований.