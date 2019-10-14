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Дороги и транспорт

На лобовом стекле остались вмятины: «девятка» сбила пешехода на Юбилейном

Пешеход получил тяжёлые травмы

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Пешеход переходил дорогу в неположенном месте

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте

Вечером 13 октября в Калининском районе Новосибирска «девятка» сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло рядом с домом № 2 на улице Макаренко, в жилмассиве Юбилейный.

— В 22:55 водитель 1993 года рождения, трезвый, на автомобиле ВАЗ-21093 напротив дома № 2 на улице Макаренко совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

От удара лобовое стекло машины получило серьёзные повреждения

От удара лобовое стекло машины получило серьёзные повреждения

По информации ГИБДД, в результате ДТП пострадал 61-летний пешеход, которого с места аварии доставили в больницу. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга тяжёлой степени тяжести с образованием гематомы, внутремозговую гематому справа и перелом таза.

Накануне днём водитель «Лады» сбил подростка на пешеходном переходе — пострадавшего увезли в больницу.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

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    14 окт 2019 в 10:13

    Понимаю, что законы у нас нелогичные и часто несправедливые.
    Теперь из-за безответственности пешехода, у водителя появилась масса пролбем:
    1. с правоохранительными органами;
    2. возможно, с психикой;
    3. материальные (чинить машину придется за свой счет).

    А по хорошему бы, все бы выставить пешеходу, его вина - его ответственность.

    Сергей
    14 окт 2019 в 10:18

    Когда сбитый пешеход планирует оплатить водителю замену лобового стекла?

    14 окт 2019 в 10:10

    Ну вот зачем топать через дорогу где захочется, а не где разрешено... :( Никогда не пойму