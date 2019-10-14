На лобовом стекле остались вмятины: «девятка» сбила пешехода на Юбилейном

Вечером 13 октября в Калининском районе Новосибирска «девятка» сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло рядом с домом
— В 22:55 водитель 1993 года рождения, трезвый, на автомобиле ВАЗ-21093 напротив дома
По информации ГИБДД, в результате ДТП пострадал 61-летний пешеход, которого с места аварии доставили в больницу. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга тяжёлой степени тяжести с образованием гематомы, внутремозговую гематому справа и перелом таза.
Накануне днём водитель «Лады» сбил подростка на пешеходном переходе — пострадавшего увезли в больницу.