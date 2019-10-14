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Дороги и транспорт

Утро не задалось: водители встали в пробку на Труда из-за аварии с большегрузом

Затор растянулся на несколько километров

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Из-за аварии с большегрузом собралась глухая пробка на площади Труда

Из-за аварии с большегрузом собралась глухая пробка на площади Труда

Небольшое ДТП на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска спровоцировало глухую пробку.

По информации аварийных комиссаров службы «Автоспас», авария случилась около 7:30.

— КАМАЗ и Honda двигались со стороны Станиславского в сторону площади Энергетиков. КАМАЗ по помехе справа не пропустил «Хонду», и произошло столкновение, — рассказали аваркомы «Автоспаса».

Скорость машин в потоке упала до 10 км/ч

Скорость машин в потоке упала до 10 км/ч

Из-за аварии собралась глухая пробка. Так, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», в 8:50 затор растянулся от площади Станиславского до площади Энергетиков. Скорость автомобилей в потоке не превышала 10 км/ч. Кроме того, заторы наблюдались на проспекте Карла Маркса, площади Лыщинского, улице Большевистской, Троллейной и Титова.

В целом уровень пробок в городе в 8:51 оценивался на 6 баллов из 10 возможных.

Накануне днём водитель «Лады» сбил подростка на пешеходном переходе — пострадавшего увезли в больницу.

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    КОММЕНТАРИИ (31)

    Фото пользователя
    14 окт 2019 в 09:11

    Очередная серия миграции левобережного офисного планктона в центр. Вечером - обратно... И так ежедевно. Скорее бы в центре сделали полный запрет на отстаивание на любых улицах с 9 до 18.

    КПСС
    14 окт 2019 в 09:30

    Ну,грузовик виноват....а Хонда Корыто будет голову греть с ремонтом,и так рухлядь,да ещё будет зашпатлёванная....видать,не не работает. Свободного времени много,раз не дал длинной колбасе проехать. Сам бы сел за руль. Такой машины,понял бы,что непросто.

    Фото пользователя
    14 окт 2019 в 09:30

    Статья просто эпическая, Хонда въехала в заднюю часть большегруза. Виноват по версии НГС водитель большегруза)). Зачем вы оправдываете преступников, а журналисты? Это выгодно?
    Я так за то что бы хондовод походил пешком года три! Это для здоровья и кровоснабжения мозга полезно!