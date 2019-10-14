Утро не задалось: водители встали в пробку на Труда из-за аварии с большегрузом

Небольшое ДТП на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска спровоцировало глухую пробку.
По информации аварийных комиссаров службы «Автоспас», авария случилась около 7:30.
— КАМАЗ и Honda двигались со стороны Станиславского в сторону площади Энергетиков. КАМАЗ по помехе справа не пропустил «Хонду», и произошло столкновение, — рассказали аваркомы «Автоспаса».
Из-за аварии собралась глухая пробка. Так, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», в 8:50 затор растянулся от площади Станиславского до площади Энергетиков. Скорость автомобилей в потоке не превышала 10 км/ч. Кроме того, заторы наблюдались на проспекте Карла Маркса, площади Лыщинского, улице Большевистской, Троллейной и Титова.
В целом уровень пробок в городе в 8:51 оценивался на 6 баллов из 10 возможных.
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