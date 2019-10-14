Утро не задалось: водители встали в пробку на Труда из-за аварии с большегрузом

(Сергей) 14 окт 2019 в 09:30

Статья просто эпическая, Хонда въехала в заднюю часть большегруза. Виноват по версии НГС водитель большегруза)). Зачем вы оправдываете преступников, а журналисты? Это выгодно?

Я так за то что бы хондовод походил пешком года три! Это для здоровья и кровоснабжения мозга полезно!