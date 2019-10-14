14 октября понедельник
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 3/10
usd 64.22
eur 70.73

Темы

СЕЙЧАС +11°С
Пробки 3/10
usd 64.22
eur 70.73

Все новости

Все новости
Город

В Новосибирске резко ухудшилась атмосфера: воздух стал опасен

Уровень загрязнений утром был вреден для аллергиков

Поделиться

11 451
113 Обсудить
На выходных новосибирцы <a href="https://news.ngs.ru/more/66268744/" target="_blank" class="_">массово жаловались на дымку от лесных пожаров</a>

На выходных новосибирцы массово жаловались на дымку от лесных пожаров

Утром 14 октября экспериментальные станции компании «Тион» зарегистрировали в Новосибирске небезопасное загрязнение воздуха — число мелкодисперсных частиц сократилось по сравнению с показателями на выходных, когда в воздухе были опасные аэрозоли от лесных пожаров.

Около 7:30 уровень загрязнения воздуха составлял 5 баллов из 10 — этот уровень сервис CityAir оценивает как небезопасный для аллергиков.

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске поднялся до 5 баллов

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске поднялся до 5 баллов


А накануне в редакцию НГС читатель прислал фото лесных пожаров под Новосибирском: 

Лесные пожары недалеко от Новосибирска сняли с высоты&nbsp;

Лесные пожары недалеко от Новосибирска сняли с высоты 

— На снимке, который снял сегодня ночью из самолета — пожары под Новосибирском. Снять, понятно, удалось не всё, но зрелище всё равно тревожное, и последствия его для города, думаю, всем хорошо известны, — рассказал читатель НГС. 

В субботу, 12 октября, состоялось экстренное заседание комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности, где говорилось, что на территории области продолжают действовать 77 термических точек.

— На заседании отмечалось ухудшение ситуации с лесными пожарами и термическими точками. Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Чулымском районе. За последние трое суток отмечается рост термических точек в Барабинском, Карасукском, Каргатском, Куйбышевском, Ордынском и Чулымском районах, — сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

А вы заметили запах дыма в понедельник?

    Во второй половине июля в Новосибирске наблюдался сильный смог, связанный с лесными пожарами в Красноярском крае. Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» тогда опубликовал снимки со спутника, на которых было видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области.

    Врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказывала, что дымка вредна для здоровья, и рекомендовала на время уехать из города.

    По теме

    ТЕКСТ

    ТЕГИ

    дым от лесных пожаровкачество воздуха

    оцените материал

      Поделиться

      Поделиться

      Увидели опечатку?
      Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

      КОММЕНТАРИИ (113)

      Гость
      14 окт 2019 в 08:17

      Я правильно понимаю, что Травников тоже решил, что пожары тушить экономически невыгодно?
      Сейчас важнее построить ЛДС, где щебеночную дорогу отсыпают золотым песком и стоит она 138 миллионов за 500 метров.

      av-tar
      14 окт 2019 в 08:10

      мы как будто в каменном веке живём, не можем никак повлиять на ситуацию с пожарами... бред же!

      Уругвай
      14 окт 2019 в 08:25

      Сегодня уже особого смога нет. Панику наводить не нужно. Да и экспериментальная станция ТИОН это кто? Даже не слышал никогда. Предпочитаю доверять нашим местным проверенным источникам.