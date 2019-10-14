В Новосибирске резко ухудшилась атмосфера: воздух стал опасен

Утром 14 октября экспериментальные станции компании «Тион» зарегистрировали в Новосибирске небезопасное загрязнение воздуха — число мелкодисперсных частиц сократилось по сравнению с показателями на выходных, когда в воздухе были опасные аэрозоли от лесных пожаров.
Около 7:30 уровень загрязнения воздуха составлял 5 баллов из 10 — этот уровень сервис CityAir оценивает как небезопасный для аллергиков.
А накануне в редакцию НГС читатель прислал фото лесных пожаров под Новосибирском:
— На снимке, который снял сегодня ночью из самолета — пожары под Новосибирском. Снять, понятно, удалось не всё, но зрелище всё равно тревожное, и последствия его для города, думаю, всем хорошо известны, — рассказал читатель НГС.
В субботу, 12 октября, состоялось экстренное заседание комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности, где говорилось, что на территории области продолжают действовать 77 термических точек.
— На заседании отмечалось ухудшение ситуации с лесными пожарами и термическими точками. Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Чулымском районе. За последние трое суток отмечается рост термических точек в Барабинском, Карасукском, Каргатском, Куйбышевском, Ордынском и Чулымском районах, — сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
А вы заметили запах дыма в понедельник?
Во второй половине июля в Новосибирске наблюдался сильный смог, связанный с лесными пожарами в Красноярском крае. Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» тогда опубликовал снимки со спутника, на которых было видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области.
Врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказывала, что дымка вредна для здоровья, и рекомендовала на время уехать из города.