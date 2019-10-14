В Новосибирске резко ухудшилась атмосфера: воздух стал опасен

На выходных новосибирцы массово жаловались на дымку от лесных пожаров Фото: Александр Ощепков / НГС

Утром 14 октября экспериментальные станции компании «Тион» зарегистрировали в Новосибирске небезопасное загрязнение воздуха — число мелкодисперсных частиц сократилось по сравнению с показателями на выходных, когда в воздухе были опасные аэрозоли от лесных пожаров.

Около 7:30 уровень загрязнения воздуха составлял 5 баллов из 10 — этот уровень сервис CityAir оценивает как небезопасный для аллергиков.



Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске поднялся до 5 баллов Фото: cityair.io



А накануне в редакцию НГС читатель прислал фото лесных пожаров под Новосибирском:



Лесные пожары недалеко от Новосибирска сняли с высоты Фото: читатель НГС

— На снимке, который снял сегодня ночью из самолета — пожары под Новосибирском. Снять, понятно, удалось не всё, но зрелище всё равно тревожное, и последствия его для города, думаю, всем хорошо известны, — рассказал читатель НГС.

В субботу, 12 октября, состоялось экстренное заседание комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности, где говорилось, что на территории области продолжают действовать 77 термических точек.

— На заседании отмечалось ухудшение ситуации с лесными пожарами и термическими точками. Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Чулымском районе. За последние трое суток отмечается рост термических точек в Барабинском, Карасукском, Каргатском, Куйбышевском, Ордынском и Чулымском районах, — сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.



А вы заметили запах дыма в понедельник?