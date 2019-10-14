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Здоровье

Чтобы не болели: новосибирских солдат начали кормить салом и чесноком

Новосибирских солдат стали кормить витаминами из-за сезонного обострения ОРВИ

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Солдатам также начали выдавать витамины&nbsp;«Гексавит»

Солдатам также начали выдавать витамины «Гексавит»

В воинских частях и соединениях Центрального военного округа, в который входит Новосибирская область, солдат начали кормить салом и луком — так военные борются с простудой.

Как сообщили в пресс-центре Центрального военного округа, сейчас казармы солдат регулярно проветриваются ,а каждое утро у военных меряют температуру.

— Для повышения суточной калорийности питания в рацион военнослужащих введено свиное сало российского производства в количестве 20 грамм, а также в пределах суточного пайка и холодной закуски на обед выдается 10 грамм чеснока или 30 грамм лука, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Кроме того, врачи начали выдавать солдатам поливитаминный препарат «Гексавит».

А недавно в ЦВО рассказали о том, как будет проходить осенний призыв: девятерых новобранцев из Новосибирска отправят служить в научные роты.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    ЧОПБОЮЛ
    14 окт 2019 в 07:37

    Я своих бойцов так же кормлю. Помимо здоровья помогает и в деморализации противника. Перед особо важными заданиями ещё и редькой подмышки мажут.

    алексус
    14 окт 2019 в 07:37

    Лучше бы налили по 50 г. Как-никак дезинфекция. А чеснок это уже химоружие :)

    Фото пользователя
    14 окт 2019 в 07:43

    у нас прошла вакцинация от гриппа, не разу не слышал чтоб в армии проводили ( вот почему?)