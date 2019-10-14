Чтобы не болели: новосибирских солдат начали кормить салом и чесноком

В воинских частях и соединениях Центрального военного округа, в который входит Новосибирская область, солдат начали кормить салом и луком — так военные борются с простудой.

Как сообщили в пресс-центре Центрального военного округа, сейчас казармы солдат регулярно проветриваются ,а каждое утро у военных меряют температуру.

— Для повышения суточной калорийности питания в рацион военнослужащих введено свиное сало российского производства в количестве 20 грамм, а также в пределах суточного пайка и холодной закуски на обед выдается 10 грамм чеснока или 30 грамм лука, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.