Новосибирские музыканты выпустили песню, которую помогли записать случайные прохожие

Музыканты выходили на улицы семь раз

Новосибирские музыканты выпустили трек Samyy grustnyy, в записи которого участвовали случайные люди на улицах.

Как пояснил корреспонденту НГС куратор творческого объединения музыкантов «ТЧК» Евгений Панов, артисты выходили на улицу, ставили микрофон и инструменты. И любой желающий мог стать артистом: наиграть, напеть или начитать всё, что захочется.

— Мы хотели доказать, что не обязательно иметь музыкальное образование, чтобы создавать музыку. Нужно просто играть здесь и сейчас. <...> В течение лета мы выходили в город, ставили пару столов, звук, инструменты и записывали случайных горожан: их стихотворения, различные фразы или исполнение композиций любимых артистов, — рассказал Евгений.