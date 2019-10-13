Новосибирские музыканты выпустили песню, которую помогли записать случайные прохожие

Новосибирские музыканты выпустили трек Samyy grustnyy, в записи которого участвовали случайные люди на улицах.
Как пояснил корреспонденту НГС куратор творческого объединения музыкантов «ТЧК» Евгений Панов, артисты выходили на улицу, ставили микрофон и инструменты. И любой желающий мог стать артистом: наиграть, напеть или начитать всё, что захочется.
— Мы хотели доказать, что не обязательно иметь музыкальное образование, чтобы создавать музыку. Нужно просто играть здесь и сейчас. <...> В течение лета мы выходили в город, ставили пару столов, звук, инструменты и записывали случайных горожан: их стихотворения, различные фразы или исполнение композиций любимых артистов, — рассказал Евгений.
Всего было семь выходов. Музыканты записывали музыку в Нарымском сквере, в лекторий-баре «ПОТОК», баре Rooks, на фестивале ZNAKI и музыкальном фестивале «ОЧЕВИДНОСТЬ». В создании «Городского альбома» приняли участие местные музыканты: группы Ustal и «ЁИ», гитарист группы Y.White, басист группы «Махоуни», вокалистка группы SVEKLA и музыкант под псевдонимом Ганимед.
— Из-за сжатых сроков мы планировали около 7 треков. В итоговый плейлист вошло 8 треков, — добавил Евгений Панов.
В следующую субботу, 19 октября, состоится презентация «Городского альбома», на которой будут представлены все получившиеся песни.
В конце сентября в Новосибирске вышел необычный музыкальный альбом — его собрали из голосов реальных новосибирцев, которые разговаривали у домофонов.