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Развлечения

Новосибирские музыканты выпустили песню, которую помогли записать случайные прохожие

Скоро они презентуют целый альбом

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Музыканты выходили на улицы семь раз

Музыканты выходили на улицы семь раз

Новосибирские музыканты выпустили трек Samyy grustnyy, в записи которого участвовали случайные люди на улицах.

Как пояснил корреспонденту НГС куратор творческого объединения музыкантов «ТЧК» Евгений Панов, артисты выходили на улицу, ставили микрофон и инструменты. И любой желающий мог стать артистом: наиграть, напеть или начитать всё, что захочется.

— Мы хотели доказать, что не обязательно иметь музыкальное образование, чтобы создавать музыку. Нужно просто играть здесь и сейчас. <...> В течение лета мы выходили в город, ставили пару столов, звук, инструменты и записывали случайных горожан: их стихотворения, различные фразы или исполнение композиций любимых артистов, — рассказал Евгений.

Всего было семь выходов. Музыканты записывали музыку в Нарымском сквере, в лекторий-баре «ПОТОК», баре Rooks, на фестивале ZNAKI и музыкальном фестивале «ОЧЕВИДНОСТЬ». В создании «Городского альбома» приняли участие местные музыканты: группы Ustal и «ЁИ», гитарист группы Y.White, басист группы «Махоуни», вокалистка группы SVEKLA и музыкант под псевдонимом Ганимед.

— Из-за сжатых сроков мы планировали около 7 треков. В итоговый плейлист вошло 8 треков, — добавил Евгений Панов.

В следующую субботу, 19 октября, состоится презентация «Городского альбома», на которой будут представлены все получившиеся песни.

В конце сентября в Новосибирске вышел необычный музыкальный альбом — его собрали из голосов реальных новосибирцев, которые разговаривали у домофонов.

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