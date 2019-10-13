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Страна и мир

Руководитель «Тотального диктанта» побывала на белорусском аналоге шоу «Вечерний Ургант»

Передача вышла в эфир вчера вечером

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Гости передачи написали несколько слов на белорусском языке

Гости передачи написали несколько слов на белорусском языке

Вечером в субботу, 12 октября, на канале «Беларусь 1» состоялся эфир шоу «Макаёнка, 9», в котором приняли участие руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец и писатель Михаил Визель.

— Мы в Белоруссии и ещё в пяти странах с большой просветительской программой. <...> Мы читаем научно-популярные лекции, проводим профессиональные мероприятия для преподавателей русского языка, встречи с писателями, в том числе презентацию новой книжки «Тотального диктанта». И когда мы планировали поездку в Белоруссию, наш местный координатор предложил редакторам этой передачи пригласить нас в студию. Мы поддержали эту идею. <...> И, собственно, мы там вчера оказались с Михаилом Визелем, писателем, одним из авторов книжки про тотальное путешествие. Он как раз из Новосибирска в Челябинск кусок автопробега с нами ехал и о нём писал, — рассказала корреспонденту НГС Ольга Ребковец.

В эфире передачи ведущий предложил гостям сыграть в необычную игру — написать несколько слов на белорусском языке.

— Сценария никакого не было. Мы не очень понимали, к чему готовиться. Нам сказали, снимают что-то вроде «Вечернего Урганта». <…> Не было никаких дублей, пересъёмок, никаких подсказанных ответов. То испытание, которое для нас готовили, оказалось для нас сюрпризом, — добавила Ольга.

В этом году «Тотальный диктант» состоялся 13 апреля. Автором текста выступил Павел Басинский, российский писатель, литературовед и литературный критик родом из Волгограда. В Новосибирск в качестве известных диктаторов приехали Владимир Познер и Андрей Макаревич.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    ЫЫЫ
    13 окт 2019 в 22:34

    Жыве Беларусь!

    13 окт 2019 в 22:19

    Лучшей антирекламы, чем подражание "Вечернему Урганту" и не придумаешь. Этот товарищ с каждым выпуском пробивает одно дно за другим. Ни ума, ни остроумия, просто делает паузы, чтобы зритель понял, что тут нужно посмеяться. Несколько лет назад долго и гнусно изгалялся над дуэлью и смертью Пушкина. Чем белорусы были очарованы - большая загадка.

    с богаткова
    13 окт 2019 в 22:14

    Хайпануть решила....