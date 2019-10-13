Руководитель «Тотального диктанта» побывала на белорусском аналоге шоу «Вечерний Ургант»

Вечером в субботу, 12 октября, на канале «Беларусь 1» состоялся эфир шоу «Макаёнка, 9», в котором приняли участие руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец и писатель Михаил Визель.

— Мы в Белоруссии и ещё в пяти странах с большой просветительской программой. <...> Мы читаем научно-популярные лекции, проводим профессиональные мероприятия для преподавателей русского языка, встречи с писателями, в том числе презентацию новой книжки «Тотального диктанта». И когда мы планировали поездку в Белоруссию, наш местный координатор предложил редакторам этой передачи пригласить нас в студию. Мы поддержали эту идею. <...> И, собственно, мы там вчера оказались с Михаилом Визелем, писателем, одним из авторов книжки про тотальное путешествие. Он как раз из Новосибирска в Челябинск кусок автопробега с нами ехал и о нём писал, — рассказала корреспонденту НГС Ольга Ребковец.