В Октябрьском районе водитель «Хонды» сбил женщину с коляской на пешеходном переходе

Водитель получил права только в этом году

— Сегодня в 19:02 <...> мужчина, который получил только в этом году водительское удостоверение, двигался по улице Выборной на автомобиле Honda Civic. У дома № 125 на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на молодую маму с коляской, которая получила травмы. Она госпитализирована, — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Вечером в воскресенье, 13 октября, в Октябрьском районе Новосибирска водитель автомобиля «Хонда» сбил женщину с ребёнком, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В коляске в момент происшествия находилась годовалая девочка, которую сейчас осматривают врачи.

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