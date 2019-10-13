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Происшествия

В Октябрьском районе водитель «Хонды» сбил женщину с коляской на пешеходном переходе

Молодую маму увезли на скорой

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Водитель получил права только в этом году

Водитель получил права только в этом году

Вечером в воскресенье, 13 октября, в Октябрьском районе Новосибирска водитель автомобиля «Хонда» сбил женщину с ребёнком, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

— Сегодня в 19:02 <...> мужчина, который получил только в этом году водительское удостоверение, двигался по улице Выборной на автомобиле Honda Civic. У дома № 125 на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на молодую маму с коляской, которая получила травмы. Она госпитализирована, — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

В коляске в момент происшествия находилась годовалая девочка, которую сейчас осматривают врачи.

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Сегодня днём водитель «Лады» сбил подростка на пешеходном переходе — пострадавшего увезли в больницу.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    13 окт 2019 в 20:38

    Очередной бездарь, сдавший на права и купивший ржавый пруль.

    789456
    13 окт 2019 в 20:44

    Сезон охоты на пешеходов уже открыт?