«Немощные потуги типа Городовичка»: новосибирские дизайнеры обсудили брендинг города

Под базовым визуальным контентом он имеет ввиду оформление транспорта, навигации, вывесок, сервисной информации.



— Нет никакого брендинга Новосибирска — ну не считать же им муниципальные немощные потуги типа Городовичка. Сейчас хотя бы городские мероприятия стали получать нормальную айдентику, но не сам город. И до тех пор, пока будут пестоваться влажные фантазии про то, сейчас нарисуется что-то типа I love NY, и мы как заживём! — ничего хорошего не стоит ждать. Говорить надо для начала про стереотипы восприятия города и про то, какие из них стоит положить в основу позиционирования, а какие надо развенчивать, — уверен директор агентства Wow (AG DeltaPlan) Николай Глухих.



Он приводит в пример слова автора бренда I’m Siberian Владимира Черепанова о том, что что Новосибирск — город-вокзал.



— И это так — главный город для тех, кто потихоньку мигрирует с Дальнего Востока и из Восточной Сибири дальше на запад. Вокзал — это плохо, только если вы не видели ничего краше толпы с поддельными сумками «Луи Виттон» в Новосибирске-Главном, а если видели вокзалы в Европе или Японии, аэропорты типа Чанги или Чеп Лап Кока, то знаете, что там может быть и удобно, и интересно, и чисто, и без «айнаненане», помноженного на «Прощание славянки», — рассуждает Глухих



Также он напомнил о словах Артемия Лебедева, который назвал Новосибирск «город-недоразумение».

