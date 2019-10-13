«Немощные потуги типа Городовичка»: новосибирские дизайнеры обсудили брендинг города

Сегодня, 13 октября, в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» после показа фильма «33 слова о дизайне» новосибирцы обсудили местный дизайн.
— Основная проблема с брендингом Новосибирска состоит из двух частей: слабое взаимодействие между участниками процесса (власть — дизайнеры — бизнес) и преждевременность создания единого образа: нужно сначала разобраться с деталями, базовым визуальным контентом, который является основой для возникновения общепринятого бренда, — считает заместитель председателя Новосибирского отделения Союза дизайнеров России и создатель бренда My.Novosib Владимир Зянкин.
Под базовым визуальным контентом он имеет ввиду оформление транспорта, навигации, вывесок, сервисной информации.
— Нет никакого брендинга Новосибирска — ну не считать же им муниципальные немощные потуги типа Городовичка. Сейчас хотя бы городские мероприятия стали получать нормальную айдентику, но не сам город. И до тех пор, пока будут пестоваться влажные фантазии про то, сейчас нарисуется что-то типа I love NY, и мы как заживём! — ничего хорошего не стоит ждать. Говорить надо для начала про стереотипы восприятия города и про то, какие из них стоит положить в основу позиционирования, а какие надо развенчивать, — уверен директор агентства Wow (AG DeltaPlan) Николай Глухих.
Он приводит в пример слова автора бренда I’m Siberian Владимира Черепанова о том, что что Новосибирск — город-вокзал.
— И это так — главный город для тех, кто потихоньку мигрирует с Дальнего Востока и из Восточной Сибири дальше на запад. Вокзал — это плохо, только если вы не видели ничего краше толпы с поддельными сумками «Луи Виттон» в Новосибирске-Главном, а если видели вокзалы в Европе или Японии, аэропорты типа Чанги или Чеп Лап Кока, то знаете, что там может быть и удобно, и интересно, и чисто, и без «айнаненане», помноженного на «Прощание славянки», — рассуждает Глухих
Также он напомнил о словах Артемия Лебедева, который назвал Новосибирск «город-недоразумение».
— Но это же очень метко. И надо просто подумать, как это использовать — недоразумение же может быть удачным, правда? Нашёл пятисотку в кармане зимней куртки — это тоже недоразумение же. В общем, сначала позиционирование, потом уже рисование логотипа и всего такого. А параллельно не останавливаться в занятии гигиеной — уменьшение количества рекламы, уборка визуального мусора с улиц и зданий, создание среды, в которой можно находиться, не пуская кровь из глаз, — замечает Николай Глухих.
Сегодня НГС опубликовал десять неожиданных мнений — что думают о городе сами новосибирцы в ответ на жёсткий рейтинг Варламова.