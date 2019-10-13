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Новосибирцы пробежали 21 километр по пересечённой местности

В забеге было две дистанции на выбор, минимум — 10 километров

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В забеге участвовало 450 человек

В забеге участвовало 450 человек

Сегодня, 13 октября, новосибирцы пробежали 21 километр по пересечённой местности — участникам такого забега предоставили две дистанции на выбор. Минимальная из них — 10 километров.

— Это был забег по пересечённой местности — trail: такая дисциплина в лёгкой атлетике, когда на пути много горок, подъёмов, спусков. Он проходил  на горнолыжном комплексе «Иня». Участвовало 450 человек из Сибири, — пояснил корреспонденту НГС организатор забега Павел Розанов.

Забег проходил по пересечённой местности

Забег проходил по пересечённой местности

Было две дистанции — 10 километров и 21 километр на выбор участникам. Отдельно проходили детские забеги — в этой категории было 70 участников.

Дети участвовали в отдельном забеге

Дети участвовали в отдельном забеге

В сентябре сотни новосибирцев устроили массовый забег по Михайловской набережной.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    с богаткова
    13 окт 2019 в 23:34

    пробегал на службе и большие растояния.

    Фото пользователя
    13 окт 2019 в 23:36

    Пробежал обе дистанции. И 2 раза первое место.