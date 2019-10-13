Сегодня, 13 октября, новосибирцы пробежали 21 километр по пересечённой местности — участникам такого забега предоставили две дистанции на выбор. Минимальная из них — 10 километров.

— Это был забег по пересечённой местности — trail: такая дисциплина в лёгкой атлетике, когда на пути много горок, подъёмов, спусков. Он проходил на горнолыжном комплексе «Иня». Участвовало 450 человек из Сибири, — пояснил корреспонденту НГС организатор забега Павел Розанов.

