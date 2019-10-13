Новосибирские парапланеристы закрыли лётный сезон. Смотрим, как это было

— Сегодня у нас закрытие сезона. Этот сезон был достаточно сложным и интересным. За четыре месяца нам удалось провести несколько акций, в том числе с онкологическими детьми, две акции с гимнастками. Надо отметить, что в этом году совершенно потрясающая осень, очень тёплая. Я на своей памяти такого не припомню: обычно в сентябре уже начинаются дожди — иногда у нас вообще нет лётных дней, иногда два-три лётных дня, — рассказал новосибирский парапланерист Александр Орлов.

За этот сезон парапланеристам удалось провести несколько акций, в том числе для детей с онкологическими заболеваниями

По его словам, в этом году в сентябре-октябре практически не прекращали работу, потому что дни были лётными.



— Мы каждый год пытаемся как-то улучшить технические показатели работы и в этом году добавили примерно 100 метров высоту. Это означает, что люди могут полетать больше и воздушный пилотаж, который мы там делаем, может быть более длинным, более адреналиновым, более ярким, — добавил Орлов.

