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Новосибирские парапланеристы закрыли лётный сезон. Смотрим, как это было

В этом сезоне они добавили 100 метров высоты

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Лётный сезон в этом году длился 4 месяца

Лётный сезон в этом году длился 4 месяца

Сегодня, 13 октября, новосибирские парапланеристы закрыли сезон полётов 2019 года. 

— Сегодня у нас закрытие сезона. Этот сезон был достаточно сложным и интересным. За четыре месяца нам удалось провести несколько акций, в том числе с онкологическими детьми, две акции с гимнастками. Надо отметить, что в этом году совершенно потрясающая осень, очень тёплая. Я на своей памяти такого не припомню: обычно в сентябре уже начинаются дожди — иногда у нас вообще нет лётных дней, иногда два-три лётных дня, — рассказал новосибирский парапланерист Александр Орлов.

Тёплый октябрь позволил парапланеристам летать дольше, чем обычно

Тёплый октябрь позволил парапланеристам летать дольше, чем обычно

За этот сезон парапланеристам удалось провести несколько акций, в том числе для детей с онкологическими заболеваниями

За этот сезон парапланеристам удалось провести несколько акций, в том числе для детей с онкологическими заболеваниями

По его словам, в этом году в сентябре-октябре практически не прекращали работу, потому что дни были лётными.

— Мы каждый год пытаемся как-то улучшить технические показатели работы и в этом году добавили примерно 100 метров высоту. Это означает, что люди могут полетать больше и воздушный пилотаж, который мы там делаем, может быть более длинным, более адреналиновым, более ярким, — добавил Орлов.

На закрытие сезона приехали несколько десятков человек

На закрытие сезона приехали несколько десятков человек

В этом году удалось улучшить технические показатели полётов

В этом году удалось улучшить технические показатели полётов

Неопытных парапланеристов сопровождают инструкторы

Неопытных парапланеристов сопровождают инструкторы

На парапланах летают даже дети

На парапланах летают даже дети

Официальное открытие сезона в 2019 году было 1 июня, хотя парапланеристы начали летать уже с конца апреля

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    КОММЕНТАРИИ (7)

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    13 окт 2019 в 19:46

    В ЧОПе пора готовить тулупы для зимы, чтобы подчиненные не мерзли на уличных постах.

    Фото пользователя
    13 окт 2019 в 19:46

    Слабаки!

    13 окт 2019 в 20:15

    А Новосибирские паранормы никогда сезон не закрывают!
    :)