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Ночью на Красном проспекте разбили несколько машин: владельцы обнаружили повреждения только утром

Они до сих пор ждут ГАИ и пытаются найти виновника

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Так выглядит одна из разбитых машин — Toyota Vista

Так выглядит одна из разбитых машин — Toyota Vista

Владельцы припаркованных машин возле Красного проспекта, 90 рассказали об обнаруженных с утра повреждениях — они ищут виновника произошедшего и до сих пор ждут сотрудников ГАИ.

— Муж вышел с утра к машине — ехать на работу — и увидел, что машина разбита. Рядом стояла ещё одна разбитая машина. Нашли её хозяина и по повреждениям сделали вывод, что первый под удар попал Opel — у него снесена передняя часть сильно, — затем машина мужа. Между ними есть ещё несколько парковочных мест, на момент удара, возможно, там никто не стоял, потому что припаркованные машины целые. Ну или им повезло, — рассказала Юля Емельянова, у мужа которой разбита белая Toyota Vista. 

Видео: Юля Емельянова

Юля Емельянова добавила, что месяц назад во дворе этого же дома ей свернули зеркало на её машине, поэтому они с мужем стали ставить автомобили снаружи, а не во дворе. 

— Моя машина сегодня ночью стояла в том же кармане, чуть дальше. Не знаю, как меня миновало, — удивляется Емельянова.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в ГИБДД, но оперативно прокомментировать ситуацию сотрудники не смогли. 

За последние сутки в Новосибирске произошло сразу несколько ДТП. Вчера два водителя сбили пешеходов и скрылись с места происшествия: первый случай — в Дзержинском районе, где мужчина был сбит насмерть, второй — в Октябрьском, где пешеход получил тяжёлый перелом ноги. Сегодня водитель сбил подростка на пешеходном переходе: мальчик получил травмы головы и живота.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    Фото пользователя
    13 окт 2019 в 18:01

    Зачем на улице машины оставлять вообще? Существуют гаражи охраняемые ЧОПом. ЧОП несет полную ответственность за сохранность имущества.

    Влад
    13 окт 2019 в 18:04

    Похоже такими методами принуждают людей к платным парковкам. У нас же все стараются силовыми методами делать.

    Фото пользователя
    13 окт 2019 в 18:04

    С утра ждут ГАИ бездельники... Лижбы не работать...