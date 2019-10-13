Ночью на Красном проспекте разбили несколько машин: владельцы обнаружили повреждения только утром

— Муж вышел с утра к машине — ехать на работу — и увидел, что машина разбита. Рядом стояла ещё одна разбитая машина. Нашли её хозяина и по повреждениям сделали вывод, что первый под удар попал Opel — у него снесена передняя часть сильно, — затем машина мужа. Между ними есть ещё несколько парковочных мест, на момент удара, возможно, там никто не стоял, потому что припаркованные машины целые. Ну или им повезло, — рассказала Юля Емельянова, у мужа которой разбита белая Toyota Vista.

Владельцы припаркованных машин возле Красного проспекта, 90 рассказали об обнаруженных с утра повреждениях — они ищут виновника произошедшего и до сих пор ждут сотрудников ГАИ.

Юля Емельянова добавила, что месяц назад во дворе этого же дома ей свернули зеркало на её машине, поэтому они с мужем стали ставить автомобили снаружи, а не во дворе.

— Моя машина сегодня ночью стояла в том же кармане, чуть дальше. Не знаю, как меня миновало, — удивляется Емельянова.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в ГИБДД, но оперативно прокомментировать ситуацию сотрудники не смогли.

За последние сутки в Новосибирске произошло сразу несколько ДТП. Вчера два водителя сбили пешеходов и скрылись с места происшествия: первый случай — в Дзержинском районе, где мужчина был сбит насмерть, второй — в Октябрьском, где пешеход получил тяжёлый перелом ноги. Сегодня водитель сбил подростка на пешеходном переходе: мальчик получил травмы головы и живота.