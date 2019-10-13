Водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места происшествия в Дзержинском районе, в СНТ «Золотая горка». Об этом рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
— Вчера, предположительно, в 22:20 водитель автомобиля совершил наезд на мужчину, который получил травмы, не совместимые с жизнью, в СНТ «Золотая горка», на территории дачного общества, после чего автомобиль — предположительно, Toyota Harrier или Lexus светлого цвета с рейлингами и повреждениями передней части — с места происшествия скрылся, — пояснил Владислав Савченков.
Он добавил, что на вид погибшему мужчине около 50 лет.
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