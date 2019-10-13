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Водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места происшествия в Дзержинском районе

Его разыскивают сотрудники ГИБДД

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Машина, сбившая мужчину, попала на видеозапись

Машина, сбившая мужчину, попала на видеозапись

Водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места происшествия в Дзержинском районе, в СНТ «Золотая горка». Об этом рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

— Вчера, предположительно, в 22:20 водитель автомобиля совершил наезд на мужчину, который получил травмы, не совместимые с жизнью, в СНТ «Золотая горка», на территории дачного общества, после чего автомобиль — предположительно, Toyota Harrier или Lexus светлого цвета с рейлингами и повреждениями передней части — с места происшествия скрылся, — пояснил Владислав Савченков.

Он добавил, что на вид погибшему мужчине около 50 лет.

Сейчас в СНТ работают сотрудники ГИБДД

Сейчас в СНТ работают сотрудники ГИБДД

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Вчера с места ДТП скрылся ещё один водитель в Новосибирске, теперь его тоже разыскивает ГИБДД. Это произошло в Октябрьском районе. А сегодня на пешеходном переходе водитель сбил 12-летнего мальчика на Богдана Хмельницкого. 

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    Катя
    13 окт 2019 в 16:55

    Уважаемая редакция НГС! Запретите, пожалуйста, писать всякий стёб в подобных новостях. Как можно писать всякую ерунду, когда речь о таком горе.

    Фото пользователя
    13 окт 2019 в 16:16

    Своим подчиненным раздам ориентировки. Может увидят водителя.

    Фото пользователя
    13 окт 2019 в 16:18

    Пожизненное дать автоведроводителю за такое...