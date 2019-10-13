«Увезли с травмами головы»: водитель сбил подростка на пешеходном переходе на Богдана Хмельницкого

Водитель сбил подростка на пешеходном переходе на Богдана Хмельницкого в Новосибирске — мальчика увезли с травмами головы и тупой травмой живота.
— Сегодня в 13:30 водитель 1993 года рождения двигался на автомобиле «Лада-Гранта» по Богдана Хмельницкого со стороны 25 лет Октября в сторону Театральной. У дома № 56 по улице Богдана Хмельницкого в зоне пешеходного перехода он совершил наезд на подростка — предположительно, 12–13 лет, — которого увезли с травмами головы и тупой травмой живота. На данный момент уточняем диагноз и обстоятельства происшедшего, — сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
Сейчас на месте работает экипаж.
Если вы стали очевидцем этого происшествия, свяжитесь с дежурным журналистом НГС по номеру 8-923-157-00-00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram).
Дополнение: Владислав Савченков уточнил, что мальчику 12 лет.
Вчера водитель сбил мужчину на пешеходном переходе в Октябрьском районе и скрылся. Его ищет ГИБДД.