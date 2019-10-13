13 октября воскресенье
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 2/10
usd 64.22
eur 70.73

Темы

СЕЙЧАС +16°С
Пробки 2/10
usd 64.22
eur 70.73

Все новости

Все новости
Происшествия
Подробности

«Увезли с травмами головы»: водитель сбил подростка на пешеходном переходе на Богдана Хмельницкого

Предположительно, мальчику 12–13 лет

Поделиться

3 792
27 Обсудить
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД

Водитель сбил подростка на пешеходном переходе на Богдана Хмельницкого в Новосибирске — мальчика увезли с травмами головы и тупой травмой живота.

— Сегодня в 13:30 водитель 1993 года рождения двигался на автомобиле «Лада-Гранта» по Богдана Хмельницкого со стороны 25 лет Октября в сторону Театральной. У дома № 56 по улице Богдана Хмельницкого в зоне пешеходного перехода он совершил наезд на подростка — предположительно, 12–13 лет, — которого увезли с травмами головы и тупой травмой живота. На данный момент уточняем диагноз и обстоятельства происшедшего, — сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.


Сейчас на месте работает экипаж.

Если вы стали очевидцем этого происшествия, свяжитесь с дежурным журналистом НГС по номеру 8-923-157-00-00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram).

Дополнение: Владислав Савченков уточнил, что мальчику 12 лет. 

Вчера водитель сбил мужчину на пешеходном переходе в Октябрьском районе и скрылся. Его ищет ГИБДД.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПпешеходный переходподростки

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (27)

    Фото пользователя
    13 окт 2019 в 15:20

    Мальчик убедился, что его пропускают?

    Гость
    13 окт 2019 в 15:25

    В Новосибирске в последнее время прям фестиваль сбитых на пешеходном переходе. И ещё кто-то с Варламова спорит, что у нас город диких водителей. "Правильно, зачем останавливаться, пешеход же обязан убедиться, что его пропускают, а я не пропускаю и значит не виноват".

    Фото пользователя
    13 окт 2019 в 15:23

    Все пешеходные переходы в городе должны быть с лежачими полицейскими, это давно понятно