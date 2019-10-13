«Увезли с травмами головы»: водитель сбил подростка на пешеходном переходе на Богдана Хмельницкого

Водитель сбил подростка на пешеходном переходе на Богдана Хмельницкого в Новосибирске — мальчика увезли с травмами головы и тупой травмой живота.



— Сегодня в 13:30 водитель 1993 года рождения двигался на автомобиле «Лада-Гранта» по Богдана Хмельницкого со стороны 25 лет Октября в сторону Театральной. У дома № 56 по улице Богдана Хмельницкого в зоне пешеходного перехода он совершил наезд на подростка — предположительно, 12–13 лет, — которого увезли с травмами головы и тупой травмой живота. На данный момент уточняем диагноз и обстоятельства происшедшего, — сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.