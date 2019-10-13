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Водитель сбил мужчину на пешеходном переходе в Октябрьском районе и скрылся. Его ищет ГИБДД

ДТП произошло в тёмное время суток

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Машина, сбившая пешехода, попала на видеозапись

Машина, сбившая пешехода, попала на видеозапись

Водитель сбил мужчину на пешеходном переходе в Октябрьском районе Новосибирска и скрылся — теперь его ищет ГИБДД.

— Вчера в 06:27 утра неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Никитина со стороны улицы Карла Либкнехта с правым поворотом на улицу Пролетарскую в сторону Автогенной. Напротив дома № 100 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне пешеходного перехода, после чего автомобиль скрылся. Предположительно, это седан серого цвета, — рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Есть несколько видеозаписей, добавил Савченков.

— Пешеход получил тяжёлый перелом ноги. Это мужчина 1979 года рождения, — пояснил Владислав Савченков.

Всех, кто стал очевидцем этих ДТП или знает водителя, скрывшегося с места, ГИБДД просит позвонить по телефонам 232–23–21 или 232–23–51. Нарушителю, покинувшему место аварии, грозит административный арест до 15 суток или лишение права управления, напомнил Владислав Савченков.

На днях «Форд-Фокус» сбил 10-летнюю девочку на улице Римского-Корсакова.

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    КОММЕНТАРИИ (33)

    13 окт 2019 в 11:54

    90% сбитых пешеходов были сбиты на пешеходных переходах. Это значит что мы зря содержим ГИБДД. Они совершенно не работают! Безопасных дорог для пешеходов у нас нет. Зачем тогда нам ГИБДД?

    Berkov
    13 окт 2019 в 11:16

    Конечно проблема, что человека сбили, что виновный скрылся... но только ли водитель виноват?
    Что было бы, если бы у нас реально работали страховки? Страховая водителя выплатила бы пострадавшему тысяч 200 на качественное лечение перелома, водитель выплатил бы ещё 100 за моральный вред и получил какое-нить условное наказание или типа того... у него не было бы особого стимула сбегать.
    Пешеходы, имхо, сейчас совсем не заботятся о собственной безопасности. Почему не убедился, что его пропускают? Да, зебра, да, у тебя приоритет... Но приоритет значит только то, что тебя должны пропустить, а не то, что тебя пропускают. И в обязанностях пешехода (да, у пешехода на дороге есть обязанности!) прописано "убедиться". Я сам водитель, вожу довольно аккуратно, обычно пенсионерю, но вечерами в городе ездить довольно сложно - вот только что тебя слепил светодиодный светофор, огромный рекламный щит, подсветка киоска, а через секунду сворачиваешь и тёмная улица, отблески и какая-нибудь засветка от китайского ксенона едущего перпендикулярно авто... а пешеходы бывают все в чёрном/сером, реально порой не видно.
    И всё это не мои придумки, многое из этого говорил и Бойко, который мог бы стать нашим мэром и сделать нормальное освещение улиц и поубирать бо́льшую часть уличной рекламы... так что люди, которые не сходили на выборы или проголосовали "как нам сказал директор ЧоПа" тоже виноваты в этом ДТП.

    Фото пользователя
    13 окт 2019 в 10:58

    Водитель сбивший пешехода наверно растерялся, испугался поэтому и скрылся, не подумав чем ему это обернется! Надеюсь у водителя сработает совесть и сам найдется!
    Водителю - явку с повинной, а пострадавшему мужчине скорейшего выздоровления!