Водитель сбил мужчину на пешеходном переходе в Октябрьском районе и скрылся. Его ищет ГИБДД

Водитель сбил мужчину на пешеходном переходе в Октябрьском районе Новосибирска и скрылся — теперь его ищет ГИБДД.
— Вчера в 06:27 утра неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Никитина со стороны улицы Карла Либкнехта с правым поворотом на улицу Пролетарскую в сторону Автогенной. Напротив дома № 100 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне пешеходного перехода, после чего автомобиль скрылся. Предположительно, это седан серого цвета, — рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
Есть несколько видеозаписей, добавил Савченков.
— Пешеход получил тяжёлый перелом ноги. Это мужчина 1979 года рождения, — пояснил Владислав Савченков.
Всех, кто стал очевидцем этих ДТП или знает водителя, скрывшегося с места, ГИБДД просит позвонить по телефонам 232–23–21 или 232–23–51. Нарушителю, покинувшему место аварии, грозит административный арест до 15 суток или лишение права управления, напомнил Владислав Савченков.
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