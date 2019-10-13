Водитель сбил мужчину на пешеходном переходе в Октябрьском районе и скрылся. Его ищет ГИБДД

Berkov 13 окт 2019 в 11:16

Конечно проблема, что человека сбили, что виновный скрылся... но только ли водитель виноват?

Что было бы, если бы у нас реально работали страховки? Страховая водителя выплатила бы пострадавшему тысяч 200 на качественное лечение перелома, водитель выплатил бы ещё 100 за моральный вред и получил какое-нить условное наказание или типа того... у него не было бы особого стимула сбегать.

Пешеходы, имхо, сейчас совсем не заботятся о собственной безопасности. Почему не убедился, что его пропускают? Да, зебра, да, у тебя приоритет... Но приоритет значит только то, что тебя должны пропустить, а не то, что тебя пропускают. И в обязанностях пешехода (да, у пешехода на дороге есть обязанности!) прописано "убедиться". Я сам водитель, вожу довольно аккуратно, обычно пенсионерю, но вечерами в городе ездить довольно сложно - вот только что тебя слепил светодиодный светофор, огромный рекламный щит, подсветка киоска, а через секунду сворачиваешь и тёмная улица, отблески и какая-нибудь засветка от китайского ксенона едущего перпендикулярно авто... а пешеходы бывают все в чёрном/сером, реально порой не видно.

И всё это не мои придумки, многое из этого говорил и Бойко, который мог бы стать нашим мэром и сделать нормальное освещение улиц и поубирать бо́льшую часть уличной рекламы... так что люди, которые не сходили на выборы или проголосовали "как нам сказал директор ЧоПа" тоже виноваты в этом ДТП.