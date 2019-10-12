«Новосибирск — незачет»: Илья Варламов составил рейтинг лучших и худших городов России

— В Новосибирске грязно. В Новосибирске много самостроя, заборов, дикие водители. В Новосибирске по какой-то неведомой причине не убирают улицы. Там все тротуары в снегу <…>. Я последний раз зимой приезжал и вообще офигел от того, как там вы ходите по этим тротуарам. <…> Новосибирск — незачет, — заявил блогер в видеоролике.

Известный блогер Илья Варламов на своём ютуб-канале составил свой личный рейтинг «Лучшие и худшие города России», в который вошло 70 городов. Новосибирск занял только 50-е место.

По мнению Варламова лучшими городами России являются Севастополь, Казань и Екатеринбург. В конце списка оказались Йошкар-Ола, Чита и Адлер. Блогер не стал включать в рейтинг Москву и Санкт-Петербург.

Новосибирск уже не впервые попадает в рейтинг известного блогера. В августе Илья Варламов поместил его только на 49-е место рейтинга мегаполисов, назвав городом, в котором не хотелось бы жить. Почему? Называем основные минусы Новосибирска (по версии Варламова).