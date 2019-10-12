13 октября воскресенье
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 1/10
usd 64.22
eur 70.73

Темы

СЕЙЧАС +8°С
Пробки 1/10
usd 64.22
eur 70.73

Все новости

Все новости
Город

«Новосибирск — незачет»: Илья Варламов составил рейтинг лучших и худших городов России

Угадаете место, на котором оказался наш город?

Поделиться

765
25 Обсудить
Блогеру не понравились водители, самострой и большое количество заборов

Блогеру не понравились водители, самострой и большое количество заборов

Известный блогер Илья Варламов на своём ютуб-канале составил свой личный рейтинг «Лучшие и худшие города России», в который вошло 70 городов. Новосибирск занял только 50-е место.

— В Новосибирске грязно. В Новосибирске много самостроя, заборов, дикие водители. В Новосибирске по какой-то неведомой причине не убирают улицы. Там все тротуары в снегу <…>. Я последний раз зимой приезжал и вообще офигел от того, как там вы ходите по этим тротуарам. <…> Новосибирск — незачет, — заявил блогер в видеоролике.

По мнению Варламова лучшими городами России являются Севастополь, Казань и Екатеринбург. В конце списка оказались Йошкар-Ола, Чита и Адлер. Блогер не стал включать в рейтинг Москву и Санкт-Петербург.

Новосибирск уже не впервые попадает в рейтинг известного блогера. В августе Илья Варламов поместил его только на 49-е место рейтинга мегаполисов, назвав городом, в котором не хотелось бы жить. Почему? Называем основные минусы Новосибирска (по версии Варламова).

Вы согласны с мнением блогера?

    По теме

    ТЕКСТ

    ТЕГИ

    Илья Варламоврейтинг городов

    оцените материал

      Поделиться

      Поделиться

      Увидели опечатку?
      Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

      КОММЕНТАРИИ (25)

      Фото пользователя
      13 окт 2019 в 00:04

      Ветродуевсл, Новопылинск или Купипродайск надо было назвать этот город

      Фото пользователя
      13 окт 2019 в 00:05

      ОН НЕ ПРАВ. предвзято. в 10-ке мы точно должны быть.

      Фото пользователя
      13 окт 2019 в 00:05

      Новосибирск большая грязная деревня... Об это все знают и говорят...