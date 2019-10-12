Астроном-любитель снял над Новосибирском огромную Луну

Вечером в субботу, 12 октября, над Новосибирском взошла большая и яркая луна, которую смог сфотографировать астроном-любитель Алексей Поляков.
— Основная ценность этого снимка в том, что я сделал его не на телескоп. Я использовал специальный фотообъектив — супертелевик, — рассказал Алексей.
Как пояснил корреспонденту НГС руководитель общественного объединения «Новосибирские астрономические школ», учитель физики и астрономии Гимназии № 1 Илья Орлов, есть несколько причин, по которым спутник Земли кажется таким большим.
— Во-первых, послезавтра полнолуние, то есть луна уже практически «круглая» и максимально яркая.
Во-вторых, она сейчас низко над горизонтом и кажется гораздо больше по размерам, чем обычно. Это явление называется лунным парадоксом и в основном связано с особенностями восприятия нашего зрения, — объяснил специалист.
Илья Орлов также добавил, что сейчас атмосфера Земли сильно запылена в связи с повысившейся вулканической активностью: последние несколько недель активизировались вулканы камчатско-курильского пояса, и большие выбросы пепла долетают в верхней атмосфере и до Сибири. Именно поэтому мы можем наблюдать красочные розовые закаты и оранжево-красный оттенок луны.
— Эти явления очень красивые и необычные, но на жизнь и самочувствие людей не влияют никак, — добавил он.
В сентябре новосибирец Денис Франчак сфотографировал в небе над городом соединение Луны и Сатурна.