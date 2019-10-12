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Астроном-любитель снял над Новосибирском огромную Луну

Спутник Земли кажется большим из-за скорого полнолуния

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Астроном-любитель сфотографировал Луну не на телескоп, а на специальный фотообъектив

Астроном-любитель сфотографировал Луну не на телескоп, а на специальный фотообъектив

Вечером в субботу, 12 октября, над Новосибирском взошла большая и яркая луна, которую смог сфотографировать астроном-любитель Алексей Поляков.

— Основная ценность этого снимка в том, что я сделал его не на телескоп. Я использовал специальный фотообъектив — супертелевик, — рассказал Алексей.

Как пояснил корреспонденту НГС руководитель общественного объединения «Новосибирские астрономические школ», учитель физики и астрономии Гимназии № 1 Илья Орлов, есть несколько причин, по которым спутник Земли кажется таким большим.

— Во-первых, послезавтра полнолуние, то есть луна уже практически «круглая» и максимально яркая.
Во-вторых, она сейчас низко над горизонтом и кажется гораздо больше по размерам, чем обычно. Это явление называется лунным парадоксом и в основном связано с особенностями восприятия нашего зрения, — объяснил специалист.

Илья Орлов также добавил, что сейчас атмосфера Земли сильно запылена в связи с повысившейся вулканической активностью: последние несколько недель активизировались вулканы камчатско-курильского пояса, и большие выбросы пепла долетают в верхней атмосфере и до Сибири. Именно поэтому мы можем наблюдать красочные розовые закаты и оранжево-красный оттенок луны.

— Эти явления очень красивые и необычные, но на жизнь и самочувствие людей не влияют никак, — добавил он.

В сентябре новосибирец Денис Франчак сфотографировал в небе над городом соединение Луны и Сатурна.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

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    12 окт 2019 в 23:38

    Пойду повою.

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    12 окт 2019 в 23:26

    Эх... Шура... Лучше пеки блины...

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    12 окт 2019 в 23:25

    Кошка прошла... Собака пробежала...