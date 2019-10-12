«Пропахла вся одежда»: Новосибирск заволокло дымом

— В городе творится беда с атмосферой. Второй раз за неделю невозможно дышать, вышла на 5 минут пофотографировать — пропахла вся одежда и волосы копчёным! Не представляю, как здесь живут аллергики и астматики, какой-то ужас! <...> Это не облака, это прям дым, из-за которого левый берег, который обычно четко виден, словно в тумане, но это не туман, — написала в редакцию НГС читательница Анастасия, которая также прислала фотографии левого берега с ЖК «Марсель».

Вечером в субботу, 12 октября, жители Новосибирска пожаловались на задымлённость в городе.

Задымлённость наблюдается и на правом берегу Новосибирска. На улице Ядринцевской также стоит дымка.

На Ядринцевской фонари почти не видно

Сегодня днём состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, где выступали представители районов с наиболее пожароопасной обстановкой — на территории области продолжают действовать 77 термических точек.

— На заседании отмечалось ухудшение ситуации с лесными пожарами и термическими точками. За прошедшие сутки на территории четырех районов области ликвидировано 6 лесных пожаров на площади 33 гектара. Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Чулымском районе. За последние трое суток отмечается рост термических точек в Барабинском, Карасукском, Каргатском, Куйбышевском, Ордынском и Чулымском районах, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сейчас средний уровень загрязнённости воздуха в городе составляет 7 баллов. Однако в Центральном, Первомайском, Ленинском и Кировском районах этот показатель достигает отметки в 8–9 баллов.