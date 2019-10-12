— На голодовку мы сегодня не возвращаемся, потому что у нас получается шестеро человек с высоким давлением. Соответственно, нас двоих увезли на скорой в горбольницу. <...> Ребята, оставшиеся там, решили свернуться, потому что женщины все в возрасте. Всем уже стало плохо, плюс ночами очень холодно. В понедельник пойдём на совещание в <...> департамент строительства. <...> Сказали, будет решаться вопрос по поводу пополнения дорожной карты. И поэтапно, со сроками — решение наших вопросов. Надеемся, конечно, что даже в такой ситуации они всё-таки сделают это, — рассказала корреспонденту НГС участница голодовки Ирина Форрат.

Обманутые дольщики ЖК «Новомарусино» и Ивлева, 160 приостановили голодовку, которая началась в пятницу , 11-го числа. Сразу нескольким участницам потребовалась медицинская помощь.

Участники также уточнили, что на скорой увезли двоих. Ещё двое от госпитализации отказались.

Ранее дольщики прислали в редакцию НГС письмо, в котором обвинили правительство области в бездействии и заявили, что начинают бессрочную голодовку.

— Дольщики ДЖН «Новомарусино» объявили о начале бессрочной голодовки по причине отсутствия каких-либо решений жилищного вопроса региональной властью. Без жилья осталось около 700 семей. Многие дольщики были вынуждены продавать свое жилье, брать кредиты, ипотеку и займы. Исчерпав возможности конструктивного диалога с властью, в отсутствие исполнения многих договоренностей и конкретных действий со стороны власти дольщики «Новомарусино» объявляют бессрочную голодовку, которая лишний раз демонстрирует, что власти Новосибирской области не заботятся о нуждающихся в жилье гражданах, — говорится в сообщении.



Минувшую ночь обманутые дольщики провели на лавочке в сквере Крячкова недалеко от правительства Новосибирской области.