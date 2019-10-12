Новосибирцы собрали 40 мешков мусора с берега реки в Заельцовском районе

— У нас было около сорока мешков по 240 литров. <...> Из интересного мусора нашли кучу пластиковых бутылок завода «Винап», который закрылся в 2006 году. <…> Они в полной сохранности лежат там столетиями на берегу. Там водоохранная зона. <...> Там рядом очень популярное место. Люди жарят шашлыки, затем всё это с обрыва сбрасывается и летит в реку, а потом плывёт в Обь, — объяснила она.

Днём в субботу, 12 октября, жители Новосибирска собрались, чтобы прибраться на берегу реки 2-я Ельцовка, которая течёт по территории Заельцовского района.

Люди приходят на этот берег, чтобы отдыхать и жарить шашлыки

По словам организаторов, они убирают этот берег с 2017 года, но мусор продолжает копиться.



— Первый год это организовывал фонд «Варежка», было около 70 человек. Мы тогда литров 400 вывезли, и это была только половина мусора — мы это пятно так и не разгребли. 4 грузовика мы вывозили. <...> И каждый год всё это продолжает сыпаться, конца не видно. И что с этим делать — непонятно, — добавила Вера Сальницкая.

Всего на уборку одного из берегов ушло около двух часов.

В конце сентября новосибирцы собрали около 400 мешков мусора на пляже «Наутилус».