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Город

Новосибирцы собрали 40 мешков мусора с берега реки в Заельцовском районе

В уборке участвовало 20 человек

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Жители города нашли на берегу много бутылок завода&nbsp;«Винап»

Жители города нашли на берегу много бутылок завода «Винап»

Днём в субботу, 12 октября, жители Новосибирска собрались, чтобы прибраться на берегу реки 2-я Ельцовка, которая течёт по территории Заельцовского района. 

Как рассказала корреспонденту НГС организатор акции Вера Сальницкая, в уборке участвовало 20 человек.

— У нас было около сорока мешков по 240 литров. <...> Из интересного мусора нашли кучу пластиковых бутылок завода «Винап», который закрылся в 2006 году. <…> Они в полной сохранности лежат там столетиями на берегу. Там водоохранная зона. <...> Там рядом очень популярное место. Люди жарят шашлыки, затем всё это с обрыва сбрасывается и летит в реку, а потом плывёт в Обь, — объяснила она.

Люди приходят на этот берег, чтобы отдыхать и жарить шашлыки

Люди приходят на этот берег, чтобы отдыхать и жарить шашлыки

По словам организаторов, они убирают этот берег с 2017 года, но мусор продолжает копиться.

— Первый год это организовывал фонд «Варежка», было около 70 человек. Мы тогда литров 400 вывезли, и это была только половина мусора — мы это пятно так и не разгребли. 4 грузовика мы вывозили. <...> И каждый год всё это продолжает сыпаться, конца не видно. И что с этим делать — непонятно, — добавила Вера Сальницкая.

Всего на уборку одного из берегов ушло около двух часов.

В конце сентября новосибирцы собрали около 400 мешков мусора на пляже «Наутилус».

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    12 окт 2019 в 21:17

    Мешки не полные. Незачет.

    RыSя
    12 окт 2019 в 20:16

    лично я, когда еду на природу, то собираю в пакетик свои бутылки, проклпдки, влажные салфетки и несу до ближайшего контейнера тбо.
    *сильная и не зависимая*

    Фото пользователя
    12 окт 2019 в 21:32

    Пока свиней не будут реально штрафовать - толку не будет!