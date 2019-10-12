«Люди наговорили»: полиция опубликовала видео допроса задержанных на Хилокском рынке

Один из подозреваемых считает, что на него наговорили, а в стрельбе он не участвовал Фото: скриншот видео ГУ МВД по Новосибирской области

Полиция опубликовала видео допроса подозреваемого в вымогательствах и хулиганстве на Хилокском рынке — вечером 12 октября полиция объявила, что задержала двух человек.

Сотрудник полиции просит подозреваемого представиться, но тот молчит и прячет лицо. Видео смонтировано — здесь есть только отрывки. Возможно, подозреваемый мог сказать что-то ещё, но полиция решила это не публиковать. НГС сделал расшифровку разговора. — Неправда, что участие в каких-то, стрельба. Я не участвую, — говорит подозреваемый.

— Что вам тогда бояться? Прямо об этом скажите, — спрашивает сотрудник полиции. — Это всё наговор, люди наговорили. Что можно верить, что там говорят?, — отвечает задержанный.

На видео также есть разговор со вторым подозреваемым — он не скрывает лица, говорит на камеру, но полиция удалила звук в той части видео. — В отношении основного фигуранта по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по второму подозреваемому решение будет принято в течение суток, — прокомментировали в полиции.

Официально в МВД не подтверждают, что задержан именно директор ООО «Тамерлан» Абдирашид Ахмедов. Однако источники НГС ранее сообщали, что именно он причастен к конфликту, а его люди требовали с сотрудников рынка деньги (мы публиковали копии заявлений, которые водители фур писали в полицию).

Перестрелка рядом с Хилокским рынком произошла 7 октября. Мы следили онлайн за происходящим. Позже очевидец конфликта рассказал на условиях анонимности журналисту НГС, из-за чего началась потасовка. Одной стрельбой драка не закончилась. Разъярённая толпа работников рынка разбила камнями и палками Infiniti, а потом подожгла её.

