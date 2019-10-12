Задержали главу «банды Тамерлана» — его считают причастным к стрельбе на Хилокском рынке

Один из задержаных подозреваемых, которого считают причастным к конфликту на Хилокском рынке Фото: кадр из видео ГУ МВД по Новосибирской области

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в вымогательствах и хулиганстве на Хилокском рынке — сейчас они в СИЗО.

— При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области установили и задержали предполагаемого организатора группы, вымогавшей денежные средства, — 31-летнего ранее неоднократно судимого жителя Новосибирска, а также его 29-летнего сообщника. В настоящее время в отношении задержанных возбуждены и расследуются Главным следственным управлением ГУ МВД России по Новосибирской области два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство» и частью 2 статьи 163 «Вымогательство», — сообщили в пресс-службе полиции.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемых под стражу.



Видео: ГУ МВД по Новосибирской области