Задержали главу «банды Тамерлана» — его считают причастным к стрельбе на Хилокском рынке

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в вымогательствах и хулиганстве на Хилокском рынке — сейчас они в СИЗО.
— При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области установили и задержали предполагаемого организатора группы, вымогавшей денежные средства, — 31-летнего ранее неоднократно судимого жителя Новосибирска, а также его 29-летнего сообщника. В настоящее время в отношении задержанных возбуждены и расследуются Главным следственным управлением ГУ МВД России по Новосибирской области два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство» и частью 2 статьи 163 «Вымогательство», — сообщили в пресс-службе полиции.
В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемых под стражу.
Официально в МВД не подтверждают, что задержан именно директор ООО «Тамерлан» Абдирашид Ахмедов. Однако источники НГС ранее сообщали, что именно он причастен к конфликту, а его люди требовали с сотрудников рынка деньги (мы публиковали копии заявлений, которые водители фур писали в полицию).
Перестрелка рядом с Хилокским рынком произошла 7 октября. Мы следили онлайн за происходящим. Позже очевидец конфликта рассказал на условиях анонимности журналисту НГС, из-за чего началась потасовка. Одной стрельбой драка не закончилась. Разъярённая толпа работников рынка разбила камнями и палками Infiniti, а потом подожгла её.
Здесь можно прочитать полную хронику конфликта на Хилокском рынке.