12 октября суббота
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 2/10
usd 64.22
eur 70.73

Темы

СЕЙЧАС +12°С
Пробки 2/10
usd 64.22
eur 70.73

Все новости

Все новости
Криминал
Стрельба на Хилокском рынке

Задержали главу «банды Тамерлана» — его считают причастным к стрельбе на Хилокском рынке

Мужчину обвиняют в хулиганстве и вымогательствах. Дальнобойщики уверяют, что платили ему дань

Поделиться

6 499
69 Обсудить
Один из задержаных подозреваемых, которого считают причастным к конфликту на Хилокском рынке

Один из задержаных подозреваемых, которого считают причастным к конфликту на Хилокском рынке

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в вымогательствах и хулиганстве на Хилокском рынке — сейчас они в СИЗО.

— При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области установили и задержали предполагаемого организатора группы, вымогавшей денежные средства, — 31-летнего ранее неоднократно судимого жителя Новосибирска, а также его 29-летнего сообщника. В настоящее время в отношении задержанных возбуждены и расследуются Главным следственным управлением ГУ МВД России по Новосибирской области два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство» и частью 2 статьи 163 «Вымогательство», — сообщили в пресс-службе полиции.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемых под стражу.

Официально в МВД не подтверждают, что задержан именно директор ООО «Тамерлан» Абдирашид Ахмедов. Однако источники НГС ранее сообщали, что именно он причастен к конфликту, а его люди требовали с сотрудников рынка деньги (мы публиковали копии заявлений, которые водители фур писали в полицию).

Перестрелка рядом с Хилокским рынком произошла 7 октября. Мы следили онлайн за происходящим. Позже очевидец конфликта рассказал на условиях анонимности журналисту НГС, из-за чего началась потасовка. Одной стрельбой драка не закончилась. Разъярённая толпа работников рынка разбила камнями и палками Infiniti, а потом подожгла её.

Здесь можно прочитать полную хронику конфликта на Хилокском рынке.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Хилокский рынок

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (69)

    Фото пользователя
    12 окт 2019 в 18:27

    Обидно за наших местных бандосов, какие-то тамерланчики уже командуют)

    Гость
    12 окт 2019 в 18:38

    Это подставные, сразу видно. Полиция для галочки отработала. Все тамерланы сидят в мэрии и никто их не даст задерживать. Народ за дураков держут.

    Фото пользователя
    12 окт 2019 в 18:40

    Слишком мелко для Тамерлана-Вы не находите? Обычное подставное лицо- привели и задержали, а иначе слишком просто «обезвредили бомбу»..