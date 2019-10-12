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Мурчат и греют: 10 новосибирских котов с тяжёлой судьбой нашли себе дом

В Новосибирске бесплатно раздают котов — половину забрали ещё за 2 часа до закрытия ярмарки

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Лучшее место для кота&nbsp;— на руках у любящего хозяина

Лучшее место для кота — на руках у любящего хозяина

Новосибирцы забрали домой 10 котов с непростой судьбой — они долго жили в приюте и ждали своих хозяев. В «День хвоста» волонтёры раздавали 22 кошки и одну собаку в гипермаркете «Гигант» на Мочищенском шоссе. 

На ярмарке были коты с самыми необычными окрасами

На ярмарке были коты с самыми необычными окрасами

— У нас было трое котят-подростков, они ушли в первый же час. Три мальчика — один чёрненький, другие серо-полосатого окраса. Взяли возрастную кошку Фаину, ей уже 8 лет. Девушка долго присматривалась, несколько наших выставок посетила, следила. Сегодня целенаправленно пришла за Фаиной, — рассказала организатор ярмарки Анна Галямина.

Собака Зайка пока что остаётся в приюте

Собака Зайка пока что остаётся в приюте

Найти хозяина бездомным собакам намного тяжелее — не все готовы взять ответственность за большое животное.

Хитрый прищур ещё ни одному коту не навредил

Хитрый прищур ещё ни одному коту не навредил

Некоторым кошкам везёт, и их забирают на первой же выставке-раздаче

Некоторым кошкам везёт, и их забирают на первой же выставке-раздаче

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Чем моложе животное, тем проще найти ему дом. Многие стараются брать именно котят или щенят

Часто животных берут семьи с детьми или молодые пары, которые только начинают жить вместе

Часто животных берут семьи с детьми или молодые пары, которые только начинают жить вместе

На ярмарке было людно. По словам организаторов, раздать 10 котов за 1 день&nbsp;— это хороший результат

На ярмарке было людно. По словам организаторов, раздать 10 котов за 1 день — это хороший результат

Недавно управление ветеринарии Новосибирской области предложило перестать убивать бездомных и потерявшихся собак и кошек. Вместо этого животных собираются стерилизовать и выпускать обратно на улицы Новосибирска.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    12 окт 2019 в 17:17

    Я-ба усех зобрал... Еслиф чо. К сибе на склат.