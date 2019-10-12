Мурчат и греют: 10 новосибирских котов с тяжёлой судьбой нашли себе дом

Новосибирцы забрали домой 10 котов с непростой судьбой — они долго жили в приюте и ждали своих хозяев. В «День хвоста» волонтёры раздавали 22 кошки и одну собаку в гипермаркете «Гигант» на Мочищенском шоссе.
— У нас было трое котят-подростков, они ушли в первый же час. Три мальчика — один чёрненький, другие серо-полосатого окраса. Взяли возрастную кошку Фаину, ей уже 8 лет. Девушка долго присматривалась, несколько наших выставок посетила, следила. Сегодня целенаправленно пришла за Фаиной, — рассказала организатор ярмарки Анна Галямина.
Найти хозяина бездомным собакам намного тяжелее — не все готовы взять ответственность за большое животное.
Недавно управление ветеринарии Новосибирской области предложило перестать убивать бездомных и потерявшихся собак и кошек. Вместо этого животных собираются стерилизовать и выпускать обратно на улицы Новосибирска.