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В пригороде Новосибирска загорелась больница

52 пациентов эвакуировали из соседнего корпуса

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В реконструируемом корпусе пациентов и врачей не было

В реконструируемом корпусе пациентов и врачей не было

В Обской центральной городской больнице произошёл пожар — сообщение поступило диспетчеру в 11:37. Спасатели прибыли на место через 2 минуты.

— По прибытии к места вызова было установлено, что в реконструируемой части больницы происходит горение на площади 20 квадратных метров на первом этаже. Больные, 52 человека, из рядом расположенного корпуса были перемещены в более отдалённый корпус. Из здания, где произошёл пожар, эвакуировано 3 работника, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Так выглядит корпус после пожара

Так выглядит корпус после пожара

По информации МЧС, уже в 12:03 пожар был полностью ликвидирован.

Сегодня утром возгорание также произошло в популярном торговом центре «Аура» — в одном из ресторанов вспыхнул жир в вентиляции.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    Па панятиям
    12 окт 2019 в 13:26

    При Сталине такого не было бы. Распоясались совсем.

    Лабаторий Ступень
    12 окт 2019 в 13:16

    Главрвач и его замы запалили. Чтобы скрыть воровство на ремонте. А то на уголовку нарваться могут.

    Точняк
    12 окт 2019 в 13:12

    Среди пациентов не оказалось ни одного сотрудника ЧОПа.