В пригороде Новосибирска загорелась больница

В реконструируемом корпусе пациентов и врачей не было

В Обской центральной городской больнице произошёл пожар — сообщение поступило диспетчеру в 11:37. Спасатели прибыли на место через 2 минуты.

— По прибытии к места вызова было установлено, что в реконструируемой части больницы происходит горение на площади 20 квадратных метров на первом этаже. Больные, 52 человека, из рядом расположенного корпуса были перемещены в более отдалённый корпус. Из здания, где произошёл пожар, эвакуировано 3 работника, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.