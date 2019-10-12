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В Новосибирске четвероклассник ходит в школу с оружием — родители обратились в полицию

Мальчик стрелял по одноклассникам алюминиевыми пульками и ранее приносил нож, утверждают взрослые

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Родители учащихся школы <nobr class="_">№ 186</nobr> показали пульки, которыми четвероклассник обстреливал других детей

Родители учащихся школы № 186 показали пульки, которыми четвероклассник обстреливал других детей

Родители четвероклассников школы № 186 в Октябрьском районе пожаловались, что один из учеников регулярно проносит оружие в школу. По словам родителей, дети рассказывают, что одноклассник приносил в школу нож и угрожал им, а сейчас стреляет по ученикам из игрушечного пистолета, однако пульки для него не только пластиковые, но и металлические. 

— Первый раз пистолет он принёс 1 октября, достал прямо во время урока. Он попал в щёку ученика. Я не думаю, что это настоящий огнестрельный пистолет. Травматический он, пневматичесикй — я не знаю. Школа говорит, что они не могут его обыскать. Вчера он опять его принёс, стреляет пульками. Дочь принесла, дети их собирают. Часть пулек пластиковые, часть похожи на металлические. Родители, в детей которых он попал, обратились в полицию. В Октябрьском отделе № 6 эти заявления уже лежат, — рассказал корреспонденту НГС отец одной из учениц 4-го класса школы № 186.

Родители опасаются, что мальчик может попасть в глаз и серьёзно травмировать детей. Также отец ученицы рассказал, что весной школьник избил одноклассницу с ДЦП — дело возбуждать не стали, ребёнок ещё не достиг возраста уголовной ответственности, его поставили на учёт ПДН. Родители девочки сейчас пытаются добиться компенсации морального вреда через суд.

Однако в школе не подтвердили, что четвероклассник стрелял во время урока.

— История нам известна. Это был игрушечный пистолет, который он приносил и который единожды достал в школе, но не в кабинете, а в мужском туалете. Потом он его убрал и унёс домой. Уже дома мама у него его отобрала, — прокомментировала заместитель директора по воспитательной работе Любовь Подлипалина.

Корреспондент НГС отправил запрос в полицию, чтобы подтвердить наличие заявлений от родителей учеников.

Это не первый скандал между родителями новосибирских школьников. Недавно мама учащегося школы № 52 пожаловалась в администрацию Октябрьского района на травлю её ребенка как со стороны детей, так и со стороны других родителей. Врослые даже устроили в групповом чате WhatsApp голосование — избавиться ли от проблемного, по их мнению, ученика.

Редакция НГС готова выслушать обе стороны конфликта в школе № 186 — родители могут рассказать свою версию по номеру 8–923–157–00–00. 

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    КОММЕНТАРИИ (28)

    Фото пользователя
    12 окт 2019 в 16:24

    Уже одно то,что он избил школьницу с ДЦП-говорит о многом..Теперь стреляет пульками ..У мальчишки проблемы ,и их надо искать в семье..Разбираться- чем вызвана агрессия жестокость,и как вариант рассмотреть сколько ребёнок проводит время за компьютером, в какие игры играет ,с кем общается..Почему после избиения девочки с ДЦП -школа скрыла этот инцидент..С мальчишкой что-то творится, и нельзя оставлять это, типа само рассосётся..Все начинается с малого..Сегодня он избивает больного ребёнка,завтра стреляется пульками в голову,временами носит нож в школу,а завтра заявится с обрезом ,и повторится история одного школьника из города Керчь..

    Фото пользователя
    12 окт 2019 в 15:50

    Очередной бездельник... Яжематери или РСП... Которая считает, что её не воспитанный ребёнок типа гиперактивный...

    Фото пользователя
    12 окт 2019 в 16:02

    Детей трогать нельзя, обыскивать нельзя.
    Нужно уволить учителя, чем она три года занималась,почему не воспитала?