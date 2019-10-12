В Новосибирске четвероклассник ходит в школу с оружием — родители обратились в полицию

— Первый раз пистолет он принёс 1 октября, достал прямо во время урока. Он попал в щёку ученика. Я не думаю, что это настоящий огнестрельный пистолет. Травматический он, пневматичесикй — я не знаю. Школа говорит, что они не могут его обыскать. Вчера он опять его принёс, стреляет пульками. Дочь принесла, дети их собирают. Часть пулек пластиковые, часть похожи на металлические. Родители, в детей которых он попал, обратились в полицию. В Октябрьском отделе № 6 эти заявления уже лежат, — рассказал корреспонденту НГС отец одной из учениц 4-го класса школы № 186 .

Родители четвероклассников школы № 186 в Октябрьском районе пожаловались, что один из учеников регулярно проносит оружие в школу. По словам родителей, дети рассказывают, что одноклассник приносил в школу нож и угрожал им, а сейчас стреляет по ученикам из игрушечного пистолета, однако пульки для него не только пластиковые, но и металлические.

Родители опасаются, что мальчик может попасть в глаз и серьёзно травмировать детей. Также отец ученицы рассказал, что весной школьник избил одноклассницу с ДЦП — дело возбуждать не стали, ребёнок ещё не достиг возраста уголовной ответственности, его поставили на учёт ПДН. Родители девочки сейчас пытаются добиться компенсации морального вреда через суд.

Однако в школе не подтвердили, что четвероклассник стрелял во время урока.

— История нам известна. Это был игрушечный пистолет, который он приносил и который единожды достал в школе, но не в кабинете, а в мужском туалете. Потом он его убрал и унёс домой. Уже дома мама у него его отобрала, — прокомментировала заместитель директора по воспитательной работе Любовь Подлипалина.

Корреспондент НГС отправил запрос в полицию, чтобы подтвердить наличие заявлений от родителей учеников.

Это не первый скандал между родителями новосибирских школьников. Недавно мама учащегося школы № 52 пожаловалась в администрацию Октябрьского района на травлю её ребенка как со стороны детей, так и со стороны других родителей. Врослые даже устроили в групповом чате WhatsApp голосование — избавиться ли от проблемного, по их мнению, ученика.

