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Пробежка в свадебных нарядах по набережной Новосибирска: смотрим, как это было

Молодожёны Мария и Денис Потаповы устроили забег в честь своей свадьбы

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Несмотря на длинные платья, участницы бежали по набережной

Несмотря на длинные платья, участницы бежали по набережной

Новосибирцы в свадебных платьях и костюмах пробежались по набережной Новосибирска. Необычную акцию организовали молодожёны Мария и Денис Потаповы — они поженились накануне и решили устроить благотворительную пробежку.

Молодожёны Мария и Денис Потаповы организовали забег&nbsp;

Молодожёны Мария и Денис Потаповы организовали забег 

— Свадьба была 3 октября. Идея появилась, ещё когда мы подали заявление в ЗАГС. Мы решили организовать благотворительный забег, а собранные пожертвования передать приюту Академгородка, там находится больше 25 собак. Приехали около 60 человек, — рассказала Мария Потапова.

Регистрация в забеге стоила от 400 рублей, участник мог заплатить любую сумму.

Однако некоторые решили бежать не в смокингах, а в костюме врача

Однако некоторые решили бежать не в смокингах, а в костюме врача

Свадебные платья далеко не самая удобная одежда для занятий спортом, однако за красивый образ раздавали шуточные медали.

В конце сентября женился новосибирский борец Роман Власов — его избранницей стала шпажистка Виолетта Колобова, с которой он познакомился на Олимпийском балу. 

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