Пробежка в свадебных нарядах по набережной Новосибирска: смотрим, как это было

Новосибирцы в свадебных платьях и костюмах пробежались по набережной Новосибирска. Необычную акцию организовали молодожёны Мария и Денис Потаповы — они поженились накануне и решили устроить благотворительную пробежку.

— Свадьба была 3 октября. Идея появилась, ещё когда мы подали заявление в ЗАГС. Мы решили организовать благотворительный забег, а собранные пожертвования передать приюту Академгородка, там находится больше 25 собак. Приехали около 60 человек, — рассказала Мария Потапова.

Регистрация в забеге стоила от 400 рублей, участник мог заплатить любую сумму.