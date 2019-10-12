Пробежка в свадебных нарядах по набережной Новосибирска: смотрим, как это было

Новосибирцы в свадебных платьях и костюмах пробежались по набережной Новосибирска. Необычную акцию организовали молодожёны Мария и Денис Потаповы — они поженились накануне и решили устроить благотворительную пробежку.
— Свадьба была 3 октября. Идея появилась, ещё когда мы подали заявление в ЗАГС. Мы решили организовать благотворительный забег, а собранные пожертвования передать приюту Академгородка, там находится больше 25 собак. Приехали около 60 человек, — рассказала Мария Потапова.
Регистрация в забеге стоила от 400 рублей, участник мог заплатить любую сумму.
Свадебные платья далеко не самая удобная одежда для занятий спортом, однако за красивый образ раздавали шуточные медали.
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