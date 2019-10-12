Путин поблагодарил новосибирца за победу на чемпионате мира

Владимир Путин поблагодарил участников сборной России за победу на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Германии. 9 октября команда стала лучшей на соревнованиях — в составе сборной выступил новосибирец Иван Стретович.
— Уважаемые Никита Владимирович, Артур Грачьевич, Давид Сагитович, Иван Алексеевич, Денис Михайлович и Владислав Сергеевич! На чемпионате мира в Штутгарте вы стали настоящими триумфаторами, ведь впервые в истории мужская сборная России по спортивной гимнастике поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в командном многоборье. От души поздравляю вас, ваших тренеров и наставников с этим замечательным событием, — говорится в официальной телеграмме президента.
Владимир Путин также отметил, что спортсмены «убедительно продемонстрировали отличную физическую подготовку, нацеленность на результат, огромный победный потенциал сборной».
49-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Германии с 4 по 13 октября. Новосибирский гимнаст борется за право участвовать в Олимпийских играх, которые состоятся в Токио в 2020 году. В 2016 году Иван Стретович выиграл серебряную медаль в составе сборной на Олимпиаде в Рио.