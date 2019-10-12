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Над «Аурой» поднялся столб дыма

Возгорание произошло в вентиляция одного из ресторанов торгового центра

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Возгорание произошло в ресторане

Возгорание произошло в ресторане

Столб дыма поднялся над торговым центром «Аура» в субботу, 12 октября — в вентиляции одного из ресторалв  произошло возгорание около 9 часов утра.

— В 8:55 минут местного времени пожарно-спастеольное подразделение реагировали на сообщение о задымлении в ТЦ «Аура». На тот момент торговый центр был закрыт. По прибытию к месту вызова в ходе разведки было установлено, что происходил технологический процесс очистки системы вентиляции, в этот момент в общепите разожгли открытый огонь для приготовления пищи. Так как системы защиты были нерабочие, жировые отложения на площади 2 квадратных метра подгорели. Эвакуации не производилось, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Как уточняют спасатели, возгорание произошло в грузинском ресторане «Хочу Пури». Сейчас «Аура »работает в обычном режиме.

Читатели НГС прислали видео, где по крыше торгового центра ходят пожарные, а из вентиляции валит дым.

На этой неделе в ТЦ «Аура» прошла полная эвакуация — толпу посетителей вывели из здания около 9 утра.

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