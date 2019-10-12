Над «Аурой» поднялся столб дыма

Столб дыма поднялся над торговым центром «Аура» в субботу, 12 октября — в вентиляции одного из ресторалв произошло возгорание около 9 часов утра.



— В 8:55 минут местного времени пожарно-спастеольное подразделение реагировали на сообщение о задымлении в ТЦ «Аура». На тот момент торговый центр был закрыт. По прибытию к месту вызова в ходе разведки было установлено, что происходил технологический процесс очистки системы вентиляции, в этот момент в общепите разожгли открытый огонь для приготовления пищи. Так как системы защиты были нерабочие, жировые отложения на площади 2 квадратных метра подгорели. Эвакуации не производилось, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.