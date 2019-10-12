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Обманутые дольщики устроили ночёвку на лавочках в центре Новосибирска

Они собираются ночевать возле правительства, пока к ним не выйдут чиновники

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10 представителей дольщиков решили ночевать рядом с правительством, чтобы привлечь внимание властей

10 представителей дольщиков решили ночевать рядом с правительством, чтобы привлечь внимание властей

Обманутые дольщики ЖК «Новомарусино» и Ивлева,160 провели ночь на улице — 10 человек ночевали на лавочках в сквере Крячкова недалеко от правительства Новосибирской области.

— Мы были в спальниках, где-то была фольга, чтоб она тепло не пропускала, в огромных сапогах, с собой пледы и подушки. Размышляли об ответственности наших чиновников, губернатора, мэра, омбудсмена по правам человека — из них никто не пришёл. Ночевали в сквере Крячкова, сейчас перешли к концертному залу Каца, мы там будем целый день и ночевать, скорее всего, останемся, пока избранный губернатор и мэр не придут к нам. Это крайняя мера, потому что в том же Новомарусино остались 720 семей, в основном молодых, их вопрос не решается, — рассказала одна из дольщиц Татьяна Тужина. Свою квартиру в доме на Ивлева, 160 она ждёт уже более 20 лет — Татьяна утверждает, что уже дважды заплатила за квартиру, но дом так и не достроили.

По словам дольщиков, они предупреждали власти о ночёвке — выходили на одиночные пикеты к мэрии, к зданиям Законодательного собрания, правительства, минстроя и прокуратуры Новосибирской области. 

Так выглядит спальное место дольщиков в центре Новосибирска

Так выглядит спальное место дольщиков в центре Новосибирска

Вчера дольщики Новомарусино устроили голодовку перед зданием правительства Новосибирской области. Но попротестовать им удалось недолго: вмешались полицейские. Летом федеральные власти отменили реестр обманутых дольщиков — оставшиеся без жилья и денег люди рассказали, что они оказались вне нового закона.

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обмануты дольщики«Новомарусино»

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    КОММЕНТАРИИ (146)

    Гость
    12 окт 2019 в 11:25

    Жестко разогнать этих людишек, чтобы неповадно было что-то требовать.

    Мэрия
    12 окт 2019 в 11:33

    Нам депутатам это не интересно. Сегодня выходной, отдыхаем в своих коттеджах с шашлыком и вином

    Фото пользователя
    12 окт 2019 в 11:36

    Покупка жилья на стадии котлована (а иногда и его нет) - это коммерческий риск. Эти люди рискнули (ведь дёшево было) и проиграли. Причём тут власти?