Обманутые дольщики устроили ночёвку на лавочках в центре Новосибирска

Обманутые дольщики ЖК «Новомарусино» и Ивлева,160 провели ночь на улице — 10 человек ночевали на лавочках в сквере Крячкова недалеко от правительства Новосибирской области.



— Мы были в спальниках, где-то была фольга, чтоб она тепло не пропускала, в огромных сапогах, с собой пледы и подушки. Размышляли об ответственности наших чиновников, губернатора, мэра, омбудсмена по правам человека — из них никто не пришёл. Ночевали в сквере Крячкова, сейчас перешли к концертному залу Каца, мы там будем целый день и ночевать, скорее всего, останемся, пока избранный губернатор и мэр не придут к нам. Это крайняя мера, потому что в том же Новомарусино остались 720 семей, в основном молодых, их вопрос не решается, — рассказала одна из дольщиц Татьяна Тужина. Свою квартиру в доме на Ивлева, 160 она ждёт уже более 20 лет — Татьяна утверждает, что уже дважды заплатила за квартиру, но дом так и не достроили.