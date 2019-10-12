Самолет из Новосибирска в Якутск задержали почти на 7 часов по решению авиакомпании

Вылет рейса авиакомпании «Якутия» из Новосибирска в Якутск задержали почти на семь часов.
По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс Як 486 должен был вылететь сегодня, 12 октября, в 00:10, но сейчас предполагаемое время вылета перенесено на 06:45.
Как пояснили в справочной службе авиакомпании «Якутия», рейс задержан по их решению:
«Согласно телеграмме Центра управления полетами, [рейс задерживается] в связи с производственной необходимостью», — пояснили в компании.
Неделю назад рейс из Новосибирска на Кипр задержали на 9 часов — тогда пассажиры улетели на резервном судне.