Самолет из Новосибирска в Якутск задержали почти на 7 часов по решению авиакомпании

Пассажиры должны были вылететь в 00:10

Вылет рейса авиакомпании «Якутия» из Новосибирска в Якутск задержали почти на семь часов.



По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс Як 486 должен был вылететь сегодня, 12 октября, в 00:10, но сейчас предполагаемое время вылета перенесено на 06:45.

Как пояснили в справочной службе авиакомпании «Якутия», рейс задержан по их решению:

«Согласно телеграмме Центра управления полетами, [рейс задерживается] в связи с производственной необходимостью», — пояснили в компании.