Рубрики
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 0/10
usd 64.22
eur 70.73

Темы

СЕЙЧАС +4°С
Пробки 0/10
usd 64.22
eur 70.73

Все новости

Все новости
Страна и мир

Самолет из Новосибирска в Якутск задержали почти на 7 часов по решению авиакомпании

Задержку объяснили «производственной необходимостью»

Поделиться

320
Обсудить
Пассажиры должны были вылететь в 00:10

Пассажиры должны были вылететь в 00:10

Вылет рейса авиакомпании «Якутия» из Новосибирска в Якутск задержали почти на семь часов. 

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс Як 486 должен был вылететь сегодня, 12 октября, в 00:10, но сейчас предполагаемое время вылета перенесено на 06:45.

Как пояснили в справочной службе авиакомпании «Якутия», рейс задержан по их решению:

«Согласно телеграмме Центра управления полетами, [рейс задерживается] в связи с производственной необходимостью», — пояснили в компании.

Онлайн-табло

Онлайн-табло

Неделю назад рейс из Новосибирска на Кипр задержали на 9 часов — тогда пассажиры улетели на резервном судне.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

задержка авиарейсов

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (0)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!