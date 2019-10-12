«Все побежали, и я побежал»: блюзмен из Новосибирска выступил на шоу «Голос»

«Мне кажется, такая манера, в которой вы исполнили песню, она для слепых прослушиваний самая неудобная. Потому что если бы мы вас видели, и при этом вы издавали такие диковинные звуки — это бы совсем по-другому [воспринималось]. <...> Я представлял себе такого уставшего человека, долго поющего в ресторанах, с пессимизмом в глазах, и вдруг мы оборачиваемся, видим замечательного, полного жизни, обаяния человека», — сказал певцу один из членов жюри, Константин Меладзе.

Несмотря на восторженный зал, никто из наставников не повернулся к Мишурису:

Новосибирец Михаил Мишурис выступил в вокальному шоу «Голос» на Первом канале. 47-летний певец спел композицию «Не к добру это» американского композитора Вилли Диксона.

По словам самого Михаила Мишуриса, он пришел на шоу за новыми ощущениями:

«Все побежали, и я побежал! Честно говоря, такой музыки [блюза] мало на "Голосе", я её вообще не слышал. Хотелось показать что-то новое. Атмосфера мне нравится, люди приятные. Мы сидим в своих клубах, захотелось чего-то свежего», — рассказал Михаил.

Михаилу Мишурису 47 лет, он родился в Новосибирске, но сейчас живет в Москве. На данный момент играет в собственной группе MISHOURIS Blues.