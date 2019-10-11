Хоккеисты «Сибири» не смогли одолеть вратаря «Барыса» и проиграли всухую

Сегодня, 11 октября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла с сухим счётом нурсултанскому «Барысу» со счётом 0:2.
Во время первого периода счёт открыт не был. Первую шайбу новосибирцы пропустили в конце второго периода, на 38-й минуте.
А вторую шайбу гости забросили в начале третьего периода, на 43-й минуте. Перед тем как засчитать гол, судьи смотрели видеоповтор игрового момента.
Сейчас «Сибирь» располагается на 5-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции лиги. Следующую игру команда проведёт 14 октября в гостях у нижнекамского «Нефтехимика».
В прошлый раз команды встречались в феврале в Казахстане — тогда также победили игроки «Барыса».