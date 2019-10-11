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Хоккеисты «Сибири» не смогли одолеть вратаря «Барыса» и проиграли всухую

Хозяева пропустили две шайбы во время игры

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Ворота «Барыса» защищал Эдвард&nbsp;Паскуале

Ворота «Барыса» защищал Эдвард Паскуале

Сегодня, 11 октября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла с сухим счётом нурсултанскому «Барысу» со счётом 0:2.

Во время первого периода счёт открыт не был. Первую шайбу новосибирцы пропустили в конце второго периода, на 38-й минуте.

В первом периоде преимущество по броскам было у новосибирцев, но реализовать моменты они не смогли

В первом периоде преимущество по броскам было у новосибирцев, но реализовать моменты они не смогли

Ворота новосибирской команды защищал Харри Сятери.

Ворота новосибирской команды защищал Харри Сятери.

Незадолго до того, как пропустить первый гол, «Сибирь» брала тайм-аут

Незадолго до того, как пропустить первый гол, «Сибирь» брала тайм-аут

А вторую шайбу гости забросили в начале третьего периода, на 43-й минуте. Перед тем как засчитать гол, судьи смотрели видеоповтор игрового момента.

Сейчас «Сибирь» располагается на 5-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции лиги. Следующую игру команда проведёт 14 октября в гостях у нижнекамского «Нефтехимика». 

«Барыс» прервал выигрышную серию «Сибири» из трёх матчей

«Барыс» прервал выигрышную серию «Сибири» из трёх матчей

До этого новосибирцы обыграли владивостокский «Адмирал», нижнекамский «Нефтехимик» и московское «Динамо»

До этого новосибирцы обыграли владивостокский «Адмирал», нижнекамский «Нефтехимик» и московское «Динамо»

Когда команды встречались в прошлый раз, «Сибирь» также уступила «Барысу»

Когда команды встречались в прошлый раз, «Сибирь» также уступила «Барысу»

Болельщики «Барыса» тоже присутствовали на матче

Болельщики «Барыса» тоже присутствовали на матче

В прошлый раз команды встречались в феврале в Казахстане — тогда также победили игроки «Барыса».

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    КОММЕНТАРИИ (20)

    Хоккей
    11 окт 2019 в 22:18

    Вобщем эта странная традиция продолжается - как только перерыв больше 2-3 дней - следует неудачная игра,причем неважно,с лидерами или аутсайдерами,и при разных тренерах в последнее время.Начали матч неплохо,потом какой-то спад,в третьем пытались переломить,но "поймать" свою игру так и не сумели,да и Эдди Паскуале отстоял здорово.Скабелка,похоже,на Сибирь свою команду умеет настраивать.
    Но ничего страшного не произошло,спады бывают у всех, и очки теряют все,в том числе и лидеры - 5 место на Востоке удерживаем.

    Фото пользователя
    11 окт 2019 в 22:33

    Ну наконец-то. Кто-то же должен был остановить эту алогичную победную серию.

    11 окт 2019 в 22:27

    ничего страшного не случилось . соберёмся и с играем на выезде . назло всем тем кто не верит в команду .