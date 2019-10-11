Хоккеисты «Сибири» не смогли одолеть вратаря «Барыса» и проиграли всухую

Хоккей 11 окт 2019 в 22:18

Вобщем эта странная традиция продолжается - как только перерыв больше 2-3 дней - следует неудачная игра,причем неважно,с лидерами или аутсайдерами,и при разных тренерах в последнее время.Начали матч неплохо,потом какой-то спад,в третьем пытались переломить,но "поймать" свою игру так и не сумели,да и Эдди Паскуале отстоял здорово.Скабелка,похоже,на Сибирь свою команду умеет настраивать.

Но ничего страшного не произошло,спады бывают у всех, и очки теряют все,в том числе и лидеры - 5 место на Востоке удерживаем.