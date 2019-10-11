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Происшествия

«Форд Фокус» сбил 10-летнюю девочку на улице Римского-Корсакова

Школьницу увезли в больницу с места происшествия

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Предположительно, авария случилась вне зоны пешеходного перехода

Предположительно, авария случилась вне зоны пешеходного перехода

Сегодня вечером, 11 октября, в Ленинском районе Новосибирска 10-летняя школьница попала под машину недалеко от площади Маркса.

— В 19:55 водитель 1983 года рождения (36 лет. — Прим. ред.) на автомобиле «Форд Фокус» двигался по улице Римского-Корсакова со стороны Титова в сторону улицы Плахотного. Предположительно, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на девочку 2009 года рождения (10 лет. — Прим. ред.), — рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков. 

Девочку на скорой увезли в больницу после происшествия. Какие травмы получил, ребёнок пока неизвестно.

Вечером в среду, 9 октября, в Ленинском районе Новосибирска водитель автомобиля «Опель» сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

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