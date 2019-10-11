Сажу несёт на город: из-за пожара на Богдашке зафиксирован всплеск загрязнения воздуха

Станции зафиксировали выброс частиц мельчайшей пыли PM2.5 и связывают его с пожаром, который начался сегодня около 18 часов вечера неподалёку от завода НЗХК . Сейчас открытое горение уже ликвидировано, но пожарные ещё работают на месте.

— PM2.5 — это не только механическая пыль, но и частички сажи, образовавшиеся в результате пожара. Мы не можем определить их химический состав, но можем подсказать жителям Калининского района, что им на всякий случай следует закрыть окна. Ветер восточный, так что продукты горения несёт на город. Но ничего страшного не происходит — на базовой станции на ул. Линейной уровень загрязнения повышается, но в пределах безопасного уровня, — объясняет руководитель группы моделирования CityAir Дмитрий Чубаров