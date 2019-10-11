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Сажу несёт на город: из-за пожара на Богдашке зафиксирован всплеск загрязнения воздуха

Жителям Калининского района советуют закрыть окна

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Открытое горение сейчас уже ликвидировано

Открытое горение сейчас уже ликвидировано

Сегодня вечером, 11 октября, экспериментальные базовые станции мониторинга качества воздуха CityAir в Новосибирске зафиксировали всплеск загрязнения воздуха неподалеку от горящего склада на улице Богдана Хмельницкого.

— Расстояние от очага пожара до нашей станции примерно 2,7 км. Запах на таком расстоянии уже не чувствуется, — сообщает компания CityAir

Станции зафиксировали выброс частиц мельчайшей пыли PM2.5 и связывают его с пожаром, который начался сегодня около 18 часов вечера неподалёку от завода НЗХК. Сейчас открытое горение уже ликвидировано, но пожарные ещё работают на месте.

— PM2.5 — это не только механическая пыль, но и частички сажи, образовавшиеся в результате пожара. Мы не можем определить их химический состав, но можем подсказать жителям Калининского района, что им на всякий случай следует закрыть окна. Ветер восточный, так что продукты горения несёт на город. Но ничего страшного не происходит — на базовой станции на ул. Линейной уровень загрязнения повышается, но в пределах безопасного уровня, — объясняет руководитель группы моделирования CityAir Дмитрий Чубаров

Недалеко от места пожара повысился уровень загрязнения воздуха

Недалеко от места пожара повысился уровень загрязнения воздуха

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    геша
    11 окт 2019 в 20:50

    Знаю эту контору... теперь ни пуха ни пера ...

    Чпокер из ЧОПа
    11 окт 2019 в 20:55

    У нас на Богаткова дым не чувствуется.

    геша
    11 окт 2019 в 20:53

    Еслиб было автоматическое пожаротушение то моглоб и не так быть печально...