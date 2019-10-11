Умер Алексей Леонов — человек, который первым вышел в открытый космос

Советский космонавт и первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов скончался сегодня в Москве, сообщает ТАСС. Ему было 85 лет.

Алексей Леонов родился в 1934 году в Кемеровской области. В 1955-м окончил военную авиационную школу, а в 1957-м — военное авиационное училище летчиков. В 1960 году Леонова зачислили в первый отряд советских космонавтов. 18 марта 1965 года он совершил полет в космос в качестве второго пилота на корабле «Восход-2» и первым вышел в открытый космос. Общее время выхода составило 23 минуты и 41 секунду, из них 12 минут и 9 секунд Леонов провел вне корабля.