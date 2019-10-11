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Страна и мир

Умер Алексей Леонов — человек, который первым вышел в открытый космос

Космонавта похоронят 15 октября в Москве

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За заслуги космонавту дважды присвоили звание Героя СССР

За заслуги космонавту дважды присвоили звание Героя СССР

Советский космонавт и первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов скончался сегодня в Москве, сообщает ТАСС. Ему было 85 лет.

Алексей Леонов родился в 1934 году в Кемеровской области. В 1955-м окончил военную авиационную школу, а в 1957-м — военное авиационное училище летчиков. В 1960 году Леонова зачислили в первый отряд советских космонавтов. 18 марта 1965 года он совершил полет в космос в качестве второго пилота на корабле «Восход-2» и первым вышел в открытый космос. Общее время выхода составило 23 минуты и 41 секунду, из них 12 минут и 9 секунд Леонов провел вне корабля.

За заслуги Алексею Леонову присвоили звание Героя Советского Союза дважды, ордена «За заслуги перед Отечеством» первой, третьей и четвертой степеней.

Космонавта похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах.

ТЕКСТ

ТЕГИ

космосАлексей Леонов и Павел Беляев

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    av-tar
    11 окт 2019 в 18:38

    Уходят люди эпохи... Вечная память!