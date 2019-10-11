Объехал два ряда машин и вылетел на пешеходный переход: водителя осудили за ДТП на Ватутина

Водитель «Тойоты» получил срок в колонии-поселении за пьяное ДТП в Ленинском районе — приговор в законную силу ещё не вступил Фото: ГИБДД Новосибирска

В четверг, 10 октября, Ленинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор водителю «Тойоты», который сел за руль пьяным и устроил смертельное ДТП с пешеходом на перекрёстке Ватутина и Котовского.

За гибель пешехода на месте происшествия водитель получил четыре года колонии-поселения, а также на 2 года 10 месяцев лишился права садиться за руль, сообщили в Ленинском районном суде.

В суде пояснили, что ДТП, из-за которого водитель оказался на скамье подсудимых, случилось ночью 23 октября 2018 года. Помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Екатерина Федосеева в свою очередь уточнила, что пешеход погиб на перекрёстке Ватутина и Котовского.



— Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем «Тойота Аллион» и двигался ночью со скоростью 80 км/ч по улице Ватутина, — ранее рассказывали в прокуратуре Новосибирской области со ссылкой на версию следствия.

По данным облпрокуратуры, «из-за неправильного выбора скорости» водитель выехал на перекрёсток с улицей Котовского на красный сигнал светофора, оказался на пешеходном переходе и сбил 19-летнего молодого человека. Екатерина Федосеева уточнила, что подсудимый вылетел на пешеходный переход по встречке, когда объезжал два ряда попутных машин, которые остановились на красный сигнал светофора. Пешеходу в это время тоже горел красный свет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области ранее сообщали, что после наезда на пешехода «Тойота» столкнулась со встречным автомобилем «Сеат Ибица». Водителя признали виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщается на сайте Ленинского районного суда.