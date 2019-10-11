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Криминал

Объехал два ряда машин и вылетел на пешеходный переход: водителя осудили за ДТП на Ватутина

Также было установлено, что водитель был пьян

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Водитель «Тойоты» получил срок в колонии-поселении за пьяное ДТП в Ленинском районе — приговор в законную силу ещё не вступил

Водитель «Тойоты» получил срок в колонии-поселении за пьяное ДТП в Ленинском районе — приговор в законную силу ещё не вступил

В четверг, 10 октября, Ленинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор водителю «Тойоты», который сел за руль пьяным и устроил смертельное ДТП с пешеходом на перекрёстке Ватутина и Котовского.

За гибель пешехода на месте происшествия водитель получил четыре года колонии-поселения, а также на 2 года 10 месяцев лишился права садиться за руль, сообщили в Ленинском районном суде.

В суде пояснили, что ДТП, из-за которого водитель оказался на скамье подсудимых, случилось ночью 23 октября 2018 года. Помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Екатерина Федосеева в свою очередь уточнила, что пешеход погиб на перекрёстке Ватутина и Котовского.

— Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем «Тойота Аллион» и двигался ночью со скоростью 80 км/ч по улице Ватутина, — ранее рассказывали в прокуратуре Новосибирской области со ссылкой на версию следствия.

По данным облпрокуратуры, «из-за неправильного выбора скорости» водитель выехал на перекрёсток с улицей Котовского на красный сигнал светофора, оказался на пешеходном переходе и сбил 19-летнего молодого человека. 

Екатерина Федосеева уточнила, что подсудимый вылетел на пешеходный переход по встречке, когда объезжал два ряда попутных машин, которые остановились на красный сигнал светофора. Пешеходу в это время тоже горел красный свет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области ранее сообщали, что после наезда на пешехода «Тойота» столкнулась со встречным автомобилем «Сеат Ибица».

Водителя признали виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщается на сайте Ленинского районного суда. 

Как рассказала помощник прокурора Екатерина Федосеева, свою вину водитель признал.

— Раскаялся, просил прощения, — добавила гособвинитель.

При этом, по её словам, подсудимый настаивал на том, что выпивал задолго до ДТП. Тем не менее состояние алкогольного опьянения у него «было установлено», подчеркнула представитель прокуратуры района.

Ранее в прокуратуре Новосибирской области сообщали, что обвиняемый — житель Алтайского края и что ему 25 лет.

Также на этой неделе завершился суд над водителем грузовой «Газели», который сбил девушку возле магазина на Сибиряков-Гвардейцев: после ДТП пострадавшая умерла в больнице.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    11 окт 2019 в 18:39

    Возможно, я чего-то не понимаю в логике работы следствия и суда, но для меня странно, что такое элементарное дело рассматривали целый год. Обвиняемый известен, не скрывался, вину признал, есть все улики и доказательства. Что можно было делать целый год?

    Гость
    11 окт 2019 в 18:34

    Путному, за ДТП со смертельным исходом-4 года поселения! Убил 19ти летнего парня, ещё бы пальчиком погрозили ему! Выпивал задолго до того как сел за руль, ну что за бред несут!