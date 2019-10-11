Объехал два ряда машин и вылетел на пешеходный переход: водителя осудили за ДТП на Ватутина

В четверг, 10 октября, Ленинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор водителю «Тойоты», который сел за руль пьяным и устроил смертельное ДТП с пешеходом на перекрёстке Ватутина и Котовского.
За гибель пешехода на месте происшествия водитель получил четыре года колонии-поселения, а также на 2 года 10 месяцев лишился права садиться за руль, сообщили в Ленинском районном суде.
В суде пояснили, что ДТП, из-за которого водитель оказался на скамье подсудимых, случилось ночью 23 октября 2018 года. Помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Екатерина Федосеева в свою очередь уточнила, что пешеход погиб на перекрёстке Ватутина и Котовского.
— Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем «Тойота Аллион» и двигался ночью со скоростью 80 км/ч по улице Ватутина, — ранее рассказывали в прокуратуре Новосибирской области со ссылкой на версию следствия.
По данным облпрокуратуры, «из-за неправильного выбора скорости» водитель выехал на перекрёсток с улицей Котовского на красный сигнал светофора, оказался на пешеходном переходе и сбил 19-летнего молодого человека.
Екатерина Федосеева уточнила, что подсудимый вылетел на пешеходный переход по встречке, когда объезжал два ряда попутных машин, которые остановились на красный сигнал светофора. Пешеходу в это время тоже горел красный свет.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области ранее сообщали, что после наезда на пешехода «Тойота» столкнулась со встречным автомобилем «Сеат Ибица».
Водителя признали виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщается на сайте Ленинского районного суда.
Как рассказала помощник прокурора Екатерина Федосеева, свою вину водитель признал.
— Раскаялся, просил прощения, — добавила гособвинитель.
При этом, по её словам, подсудимый настаивал на том, что выпивал задолго до ДТП. Тем не менее состояние алкогольного опьянения у него «было установлено», подчеркнула представитель прокуратуры района.
Ранее в прокуратуре Новосибирской области сообщали, что обвиняемый — житель Алтайского края и что ему 25 лет.
Также на этой неделе завершился суд над водителем грузовой «Газели», который сбил девушку возле магазина на Сибиряков-Гвардейцев: после ДТП пострадавшая умерла в больнице.