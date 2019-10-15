По «делу о шприце с лидокаином» назначена новая экспертиза: рассказываем, зачем она потребовалась

Александр Филиппов на выходе из тюрьмы, где отсидел два года за убийство брата, но был выпущен по решению Верховного суда Фото: Александр Ощепков

Очередную экспертизу, которая должна установить причину смерти Леонида Филиппова, назначили в рамках судебного процесса. Как проходит суд, зачем потребовалась экспертиза и где её будут проводить, НГС рассказала Ольга Ковалева, адвокат Александра Филиппова — брата Леонида, — который проходит главным обвиняемым по этому делу. — Экспертизу увезли в Барнаул. Сказали, что будут делать её месяц. Есть мнение, что потерпевший (Леонид Филиппов) мог умереть из-за того, что лежал лицом вниз со сломанным носом в бессознательном состоянии и мог задохнуться сам. То есть, как я понимаю, новая экспертиза может доказать, что механическая асфиксия всё-таки имела место, однако она была не насильственная. Это мои домыслы, что сторона обвинения не хочет соглашаться с выводом о смерти от неправильного введения препарата лидокаин.



После того как экспертиза будет готова, суд вынесет окончательное решение по делу и определит судьбу Александра Филиппова.

Несколько дней назад Александр Филиппов принял участие в съемках передачи «Мужское / Женское» Фото: Кадр из передачи

Историю новосибирца Александра Филиппова, отсидевшего в тюрьме за убийство своего брата почти два года и вышедшего на свободу по решению Верховного суда, на прошлой неделе упомянули в выпуске передачи Первого канала «Мужское / Женское». Запутанному уголовному делу уделили всего несколько минут, заметив, что планируют посвятить ему отдельный сюжет.

— История была крайне трудной, остаётся трудной до сих пор, — кратко сказал ведущий программы Александр Гордон.

Зрителям рассказали, что Александр Филиппов уже вышел из колонии, так как Верховный суд отменил приговор, но мужчина пока находится под подпиской о невыезде и ждёт очередного рассмотрения своего дела в суде первой инстанции. Также в программе показали фрагмент эксклюзивного интервью, которое взял журналист НГС у Александра сразу после выхода того из тюрьмы, а также короткое интервью с ним и его супругой, которые записали корреспонденты программы «Мужское / Женское».

