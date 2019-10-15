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Криминал

По «делу о шприце с лидокаином» назначена новая экспертиза: рассказываем, зачем она потребовалась

От неё будет зависеть приговор Александру Филиппову, который уже отсидел два года за убийство брата

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Александр Филиппов на выходе из тюрьмы, где отсидел два года за убийство брата, но был выпущен по решению Верховного суда

Александр Филиппов на выходе из тюрьмы, где отсидел два года за убийство брата, но был выпущен по решению Верховного суда

Очередную экспертизу, которая должна установить причину смерти Леонида Филиппова, назначили в рамках судебного процесса. Как проходит суд, зачем потребовалась экспертиза и где её будут проводить, НГС рассказала Ольга Ковалева, адвокат Александра Филиппова — брата Леонида, — который проходит главным обвиняемым по этому делу.

— Экспертизу увезли в Барнаул. Сказали, что будут делать её месяц. Есть мнение, что потерпевший (Леонид Филиппов) мог умереть из-за того, что лежал лицом вниз со сломанным носом в бессознательном состоянии и мог задохнуться сам. То есть, как я понимаю, новая экспертиза может доказать, что механическая асфиксия всё-таки имела место, однако она была не насильственная. Это мои домыслы, что сторона обвинения не хочет соглашаться с выводом о смерти от неправильного введения препарата лидокаин.

После того как экспертиза будет готова, суд вынесет окончательное решение по делу и определит судьбу Александра Филиппова.

Несколько дней назад Александр Филиппов принял участие в съемках передачи «Мужское / Женское»

Несколько дней назад Александр Филиппов принял участие в съемках передачи «Мужское / Женское»

Историю новосибирца Александра Филиппова, отсидевшего в тюрьме за убийство своего брата почти два года и вышедшего на свободу по решению Верховного суда, на прошлой неделе упомянули в выпуске передачи Первого канала «Мужское / Женское». Запутанному уголовному делу уделили всего несколько минут, заметив, что планируют посвятить ему отдельный сюжет.

— История была крайне трудной, остаётся трудной до сих пор, — кратко сказал ведущий программы Александр Гордон.

Зрителям рассказали, что Александр Филиппов уже вышел из колонии, так как Верховный суд отменил приговор, но мужчина пока находится под подпиской о невыезде и ждёт очередного рассмотрения своего дела в суде первой инстанции. Также в программе показали фрагмент эксклюзивного интервью, которое взял журналист НГС у Александра сразу после выхода того из тюрьмы, а также короткое интервью с ним и его супругой, которые записали корреспонденты программы «Мужское / Женское».

24 апреля 2019 года Новосибирский областной суд отменил громкий приговор Александру Филиппову, осуждённому по делу о шприце с лидокаином. Об этом запутанном деле, когда сначала молодого человека оправдали, потом осудили, а после решения Верховного суда отменили обвинительный приговор, НГС рассказывал несколько раз. Александра Филиппова, осужденного почти на девять лет якобы за убийство брата, выпустили из колонии № 18 на свободу под подписку о невыезде весной этого года.

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дело о шприце с лидокаиномПервый канал

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    15 окт 2019 в 20:36

    Дождемся результатов экспертизы и потом обсудим.