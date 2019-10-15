«Вкалывают чужую ДНК», «накачивают детей ртутью» и еще 3 страшилки про прививки. Колонка врача

Около 5% населения Новосибирской области отказались от ежегодной вакцинации против гриппа Фото: Густаво Зырянов / НГС

В Новосибирской области в самом разгаре прививочная кампания от гриппа. И споры о пользе и вреде вакцинации — тоже. Почему с каждым годом становится всё больше «антипрививочников»? Какие аргументы приводят пациенты, подписывая в кабинете врача очередной отказ от прививки? И чем это грозит Новосибирску? На эти и другие темы рассуждает в своей авторской колонке Татьяна Ивлева, главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области. Далее — от первого лица. С каждым годом всё больше людей в нашем регионе отказываются от прививок. Особенно это касается детей — их родители всё чаще требуют бланк отказа. Они считают информацию, которую услышали от других родителей, прочитали на заборе, почерпнули на каких-то сомнительных ресурсах, достаточно достоверной и свято уверены, что прививки — это зло.



Вакцинация сама себе поставила подножку. Прививки — заложники своего успеха. Они очень эффективны. Люди больше не видят ни полиомиелита, ни дифтерии, ни кори, ни каких-либо других инфекций. И начинают думать, что так было всегда. Но всё, что внесено в календарь прививок, однажды избавило человечество от смертельных болезней. Многие из этих заболеваний протекают очень тяжело — и в итоге убивают или делают людей глубокими инвалидами, даже если лечение начато вовремя. Это ощущение мнимой безопасности. Мол, если вдруг со здоровьем что-то случится, то всегда можно сделать прививку, принять таблетки и вылечиться. Но со многими опасными болезнями это так не работает. Они не прощают беспечности.

Пока общее количество отказов от вакцинации в нашем регионе — около 5%. Но это только пока.

Если охват прививками будет снижаться и мы достигнем критического уровня в 80%, то инфекции вырвутся из-под контроля, люди начнут массово болеть.

Тема отказа от прививок активно муссируется в интернете, многие ведутся на поводу у лжеэкспертов. У людей, которые наотрез отказываются ставить прививки, есть пять излюбленных аргументов. Но при должном изучении ни один из них не выдерживает никакой критики. Предлагаю подробно разобрать каждый из них.



«От прививки будет аутизм»

То, что вакцины не вызывают аутизм, уже давно доказано. Все поняли, что доктор Уэйкфилд, который заявил о взаимосвязи прививок и аутизма, ошибался. Он лишился диплома и лицензии. Журнал, который допустил эту публикацию, очень долго публично извинялся. Аутизм — это генетическое заболевание, причины его возникновения совершенно другие. И обычно он проявляется после первого года жизни — именно тогда можно заметить изменения в поведении ребёнка. В это время чаще всего делается прививка от паротита, кори и краснухи — здесь-то и заметили псевдосвязь. Но до сих пор никто из исследователей не подтвердил эту гипотезу. Тем не менее родители каждый раз поднимают этот вопрос. Поэтому ещё раз проговорю: ни одна вакцина не способна вызвать аутизм.

«Будет ДЦП и задержка развития»

Еще одна страшилка про вакцины. Они, к счастью, не могут привести к таким страшным последствиям. Родители обычно склонны обвинять всё что угодно в болезни ребёнка. А при этом чаще всего откаты в развитии и тяжелые неврологические последствия у детей наступают именно после перенесённой инфекции и лечения, а не от прививок.



«Из-за прививок появится аллергия»

Если у ребёнка есть пищевая, пыльцевая или лекарственная аллергия, то она проявится в любой ситуации — не важно, привит ребенок или нет. Вакцины не являются причиной появления аллергии. К ней может привести только наследственная предрасположенность именно такого реагирования иммунной системы.

Вакцинация для аллергиков, наоборот, необходима, потому что для таких людей инфекция с последующим лечением на этом аллергическом фоне всегда более опасна, чем вакцинация.

«Накачивают детей ртутью»

Во взрослых вакцинах может содержаться консервант мертиоляр — несвободная ртуть, неактивное соединение, безопасное для организма. Никто не доказал, что оно токсично. Но, учитывая разговоры вокруг ртути, ВОЗ потребовала убрать из детских вакцин этот консервант. Что касается накачки ртутью — то люди, которые любят морепродукты, накачивают себя солями тяжелых металлов ежедневно и в немалых дозах. И никого это не смущает.

«Вкалывают чужую ДНК»

Прежде чем любой препарат или вакцина запускается в массовое применение, проводится исследование. И на эффективность, и на безопасность. Те вакцины, которые сейчас применяют, однозначно безопасны для людей. Что касается чужеродной ДНК, то мы каждый день с огромным удовольствием получаем его, и несколько раз, — мы дышим, кушаем и получаем чужую ДНК вместе с этим. И это никого не напрягает. Человек с этой нагрузкой справляется очень легко. При вакцинации в геном человека не вносятся никакие изменения.



Совет один — прививайтесь. Ставьте прививки своим детям. Не оставляйте их один на один с опасными болезнями. Не надейтесь, что инфекция пройдет мимо. Только вакцинация способна достойно ей противостоять. Пока что ничего лучше не придумали.

Как вы относитесь к прививкам?