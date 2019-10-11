Объезд по встречной полосе: рядом с площадью Маркса на неделю сужают дорогу

Теперь проезд машин в сторону улицы Новогодней будет затруднён

В Новосибирске улицу Ватутина у торгового центра «Подсолнух» на площади Маркса сузят на две полосы на 7 дней из-за ремонта теплотрассы.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии, дорогу сузят на 10 метров в районе дома на улице Ватутина, 28А с 12 по 18 октября.

— Это связано с ремонтом теплотрассы, — коротко объяснили в мэрии.