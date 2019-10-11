Объезд по встречной полосе: рядом с площадью Маркса на неделю сужают дорогу

В Новосибирске улицу Ватутина у торгового центра «Подсолнух» на площади Маркса сузят на две полосы на 7 дней из-за ремонта теплотрассы.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии, дорогу сузят на 10 метров в районе дома на улице Ватутина, 28А с 12 по 18 октября.
— Это связано с ремонтом теплотрассы, — коротко объяснили в мэрии.
В середине сентября стало известно, что проезд по улице Ленина в Центральном районе Новосибирска остался заблокированным из-за работ на теплотрассе — ранее в мэрии сообщали, что работы будут завершены к 15 сентября.