11 октября пятница
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 5/10
usd 64.74
eur 71.30

Темы

СЕЙЧАС +12°С
Пробки 5/10
usd 64.74
eur 71.30

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Объезд по встречной полосе: рядом с площадью Маркса на неделю сужают дорогу

Из-за ремонта теплотрассы дорога на Ватутина лишится двух полос

Поделиться

708
4 Обсудить
Теперь проезд машин в сторону улицы Новогодней будет затруднён

Теперь проезд машин в сторону улицы Новогодней будет затруднён

В Новосибирске улицу Ватутина у торгового центра «Подсолнух» на площади Маркса сузят на две полосы на 7 дней из-за ремонта теплотрассы.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии, дорогу сузят на 10 метров в районе дома на улице Ватутина, 28А с 12 по 18 октября. 

— Это связано с ремонтом теплотрассы, — коротко объяснили в мэрии.

Проезд станет уже на 2 полосы

Проезд станет уже на 2 полосы

В середине сентября стало известно, что проезд по улице Ленина в Центральном районе Новосибирска остался заблокированным из-за работ на теплотрассе — ранее в мэрии сообщали, что работы будут завершены к 15 сентября.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ремонтперекрытиедороги

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (4)

    _alexey_
    11 окт 2019 в 16:17

    Обалдеть. А там до этого как будто маленькая пробочка была. Счас вообще стоять все будет. Ничего не делается у нас для автомобилистов, наверное, спецом хотят извести как класс и пересадить на неработающий нормально, дорогой общественный транспорт

    Фото пользователя
    11 окт 2019 в 16:26

    Сначала там сделали благоустройство и положили нормальный асфальт, теперь начинаю рыть канавы - ничего удивительного.
    После первого ремонта рядом с остановкой асфальт уже просел и там провал, теперь и здесь будет, ибо с криворуких ремонтников никто не спрашивает за пришедшую в не ненадлежащий вид дорогу, стоит посмотреть все такие врезки по Ватутина, спасибо Сгк и Локтю.

    Фото пользователя
    11 окт 2019 в 16:18

    Точно на неделю?
    На Советской и с пересечение Ленина уже с неделю как сделали ремонт, а а знаки до сих пор висят.