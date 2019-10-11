Три пиццайоло из Новосибирска быстрее всех растянули тесто на чемпионате в Москве

Накануне в Москве прошёл Российский чемпионат по пицце. Призовые места на нем заняли четверо новосибирских поваров, один получил сразу две медали, среди которых одна золотая. Трое из них заняли все призовые места за быструю растяжку теста для пиццы.
Чемпионат по пицце проходил 7–10 октября в Москве как часть ресторанной выставки «ПИР».
Пиццайоло (человек, который готовит пиццу) соревновались в семи номинациях: классическая пицца, пицца Pala, или «римская» (кстати, мы делали обзор на такую пиццу), teglia (пицца на противне), большая растяжка, быстрая растяжка, пицца в дуэте и пицца-акробатика. Всего в соревнованиях приняли участие более 100 человек, прошедших региональные этапы чемпионата.
Самый лучший результат среди новосибирцев показал Денис Тимофеев из новосибирского ресторана «Иль Патио», который стал лучшим в «быстрой растяжке» и взял серебро в категории Teglia.
Кристина Маслацова из сети пиццерий «Пицца Синица» стала второй в «быстрой растяжке».
Как выглядят соревнования по быстрой растяжке, можно посмотреть в этом видео:
Андрей Яресько (ресторан Morricone) и Валерия Безуглова («Пицца Синица») взяли бронзу в дисциплинах Pala и «быстрая растяжка» соответственно.
Теперь обладатели первых мест в каждой из номинаций поедут в Италию (Парма) на мировой чемпионат, который пройдет весной будущего года.
Новосибирцы соревнуются не только в изготовлении, но и в поедании пиццы. Такое состязание, например, прошло в торговом центре МЕГА в конце прошлого года. Победителем стал сотрудник IT-компании, съевший большой круг за 5 минут.