Три пиццайоло из Новосибирска быстрее всех растянули тесто на чемпионате в Москве

Чтобы попасть на российский чемпионат, новосибирцам нужно было обойти своих коллег из Сибири (фото сделано на сибирском отборочном этапе)

Накануне в Москве прошёл Российский чемпионат по пицце. Призовые места на нем заняли четверо новосибирских поваров, один получил сразу две медали, среди которых одна золотая. Трое из них заняли все призовые места за быструю растяжку теста для пиццы.



Чемпионат по пицце проходил 7–10 октября в Москве как часть ресторанной выставки «ПИР».

Пиццайоло (человек, который готовит пиццу) соревновались в семи номинациях: классическая пицца, пицца Pala, или «римская» (кстати, мы делали обзор на такую пиццу), teglia (пицца на противне), большая растяжка, быстрая растяжка, пицца в дуэте и пицца-акробатика. Всего в соревнованиях приняли участие более 100 человек, прошедших региональные этапы чемпионата.

