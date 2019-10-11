На Высоцкого второй раз подряд остановили строительство парковки: компания не получила разрешение

Сегодня днём, 11 октября, на улице Высоцкого напротив двух детских садов возобновилось строительство парковки для торгового центра — уже к вечеру работы остановили: в мэрии сообщили, что разрешения у компании нет.
— Здесь два садика, школа и поликлиника. Это единственный тротуар и оживлённая очень дорога. Копать начали в начале сентября, сказали, что будет расширяться под парковку. Начали жители нашего района звонить в администрацию [Октябрьского района], выяснилось, что это всё незаконно. Все раскопки прекратили. Здесь у нас строится торговый центр с подземными парковками, и они собирались делать парковочные места именно для торгового центра. Но они не учли, что эта парковка прилегает к двум детским садикам и здесь проходит дорога в школу и поликлинику. Я сегодня снова звонила в администрацию Октябрьского района, на что мне там ответили: они знают, что там незаконные раскопки, что это торговый центр делает парковку, им был выписан штраф, они его благополучно оплатили, приостановили свои работы, но сейчас возобновили работы, — рассказала сегодня днём жительница дома по улице Высоцкого, 31 Олеся Умуракова.
Умуракова сообщила: в администрации Октябрьского района ей пообещали прислать комиссию для изучения строительных работ, но не уточнили, когда это произойдёт.
Корреспондент НГС выяснил, что строительство парковки ведёт ООО «Рантье», которая входит в ГК «Отелит». «Отелит» строит торговый центр, находящийся поблизости. В компании «Раньте» заверили корреспондента НГС, что разрешение на организацию парковки у них есть, но не смогли уточнить, кем оно выдано.
— Я не знаю, кто данный документ подписывал. Видеть я его видел. Но в данном вопросе я не компетентен. Я думаю, что данные вопросы не решаются в телефонном звонке, — ответил руководитель отдела строительства ООО «Рантье» Евгений Пистер.
В пресс-службе мэрии оперативно отреагировали на запрос корреспондента НГС и подтвердили, что работа по созданию парковки напротив детских садов ведётся незаконно.
— Данные работы выполнены без получения разрешения в установленном законом порядке. По информации администрации Октябрьского района города Новосибирска, застройщиком выполнены земляные работы с нарушением административного регламента без получения разрешения на проведение земляных работ. В этой связи администрацией приняты меры административного воздействия в отношении застройщика, осуществляющего самовольные земляные работы на прилегающей территории к детскому саду
В мэрии также уточнили, что если застройщик не восстановит нарушенное благоустройство, то на него будет составлено исковое заявление в суд.
Про начало строительства парковки и опасный котлован НГС рассказывал в начале сентября.