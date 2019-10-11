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На Высоцкого второй раз подряд остановили строительство парковки: компания не получила разрешение

В мэрии сообщили, что компания должна будет восстановить территорию

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Сегодня второй раз остановили строительство парковки возле двух детских садов

Сегодня второй раз остановили строительство парковки возле двух детских садов

Сегодня днём, 11 октября, на улице Высоцкого напротив двух детских садов возобновилось строительство парковки для торгового центра — уже к вечеру работы остановили: в мэрии сообщили, что разрешения у компании нет.

— Здесь два садика, школа и поликлиника. Это единственный тротуар и оживлённая очень дорога. Копать начали в начале сентября, сказали, что будет расширяться под парковку. Начали жители нашего района звонить в администрацию [Октябрьского района], выяснилось, что это всё незаконно. Все раскопки прекратили. Здесь у нас строится торговый центр с подземными парковками, и они собирались делать парковочные места именно для торгового центра. Но они не учли, что эта парковка прилегает к двум детским садикам и здесь проходит дорога в школу и поликлинику. Я сегодня снова звонила в администрацию Октябрьского района, на что мне там ответили: они знают, что там незаконные раскопки, что это торговый центр делает парковку, им был выписан штраф, они его благополучно оплатили, приостановили свои работы, но сейчас возобновили работы, — рассказала сегодня днём жительница дома по улице Высоцкого, 31 Олеся Умуракова.

Умуракова сообщила: в администрации Октябрьского района ей пообещали прислать комиссию для изучения строительных работ, но не уточнили, когда это произойдёт. 

Корреспондент НГС выяснил, что строительство парковки ведёт ООО «Рантье», которая входит в ГК «Отелит». «Отелит» строит торговый центр, находящийся поблизости. В компании «Раньте» заверили корреспондента НГС, что разрешение на организацию парковки у них есть, но не смогли уточнить, кем оно выдано.

— Я не знаю, кто данный документ подписывал. Видеть я его видел. Но в данном вопросе я не компетентен. Я думаю, что данные вопросы не решаются в телефонном звонке, — ответил руководитель отдела строительства ООО «Рантье» Евгений Пистер.

В пресс-службе мэрии оперативно отреагировали на запрос корреспондента НГС и подтвердили, что работа по созданию парковки напротив детских садов ведётся незаконно. 

— Данные работы выполнены без получения разрешения в установленном законом порядке. По информации администрации Октябрьского района города Новосибирска, застройщиком выполнены земляные работы с нарушением административного регламента без получения разрешения на проведение земляных работ. В этой связи администрацией приняты меры административного воздействия в отношении застройщика, осуществляющего самовольные земляные работы на прилегающей территории к детскому саду № 489, а именно: составлен протокол об административном правонарушении. В настоящее время данные работы приостановлены, — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии. 

В мэрии также уточнили, что если застройщик не восстановит нарушенное благоустройство, то на него будет составлено исковое заявление в суд.

Про начало строительства парковки и опасный котлован НГС рассказывал в начале сентября

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Фото пользователя
    11 окт 2019 в 19:53

    В мэрии сами не знают что подписывали и разрешали. Уже много инцидентов из за этого было.

    Фото пользователя
    11 окт 2019 в 19:53

    Да полюбому мэрия в курсе была, просто с ней ещё не рассчитались. А раз всё вскрылось, то эт не мы разрешение давали. Классика!

    Фото пользователя
    11 окт 2019 в 19:52

    Почему то в Новосибирске это за норму воспринимается, капать и строить где вздумается, штраф оплатят и продолжат своё грязное дело. Нет у мэрии репутации тотального контроля, поэтому и самовольничают