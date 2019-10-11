На Высоцкого второй раз подряд остановили строительство парковки: компания не получила разрешение

Сегодня днём, 11 октября, на улице Высоцкого напротив двух детских садов возобновилось строительство парковки для торгового центра — уже к вечеру работы остановили: в мэрии сообщили, что разрешения у компании нет.

— Здесь два садика, школа и поликлиника. Это единственный тротуар и оживлённая очень дорога. Копать начали в начале сентября, сказали, что будет расширяться под парковку. Начали жители нашего района звонить в администрацию [Октябрьского района], выяснилось, что это всё незаконно. Все раскопки прекратили. Здесь у нас строится торговый центр с подземными парковками, и они собирались делать парковочные места именно для торгового центра. Но они не учли, что эта парковка прилегает к двум детским садикам и здесь проходит дорога в школу и поликлинику. Я сегодня снова звонила в администрацию Октябрьского района, на что мне там ответили: они знают, что там незаконные раскопки, что это торговый центр делает парковку, им был выписан штраф, они его благополучно оплатили, приостановили свои работы, но сейчас возобновили работы, — рассказала сегодня днём жительница дома по улице Высоцкого, 31 Олеся Умуракова.

