Не выпускали даже покупателей: в торговый комплекс на Гусинобродском шоссе нагрянули силовики

Из здания не выпускали покупателей — от них требовали паспорта

Сегодня утром в торговом комплексе «Восток» прошёл рейд — силовики проверяли документы у посетителей и торговцев.

Как сообщил корреспонденту НГС читатель Павел, во время рейда люди в камуфляже перекрыли все выходы из здания.

— Я там просто как покупатель был, просто перекрыли все выходы, абсолютно все и никого не выпускали. Мы спросили: «Как выйти», нам сказали, что на 17-м выходе можете покинуть здание. Мы туда подошли, нашли в телефоне свои паспорта, показали, и нас выпустили. А работников не выпускали, оставляли их на месте, — объяснил он.