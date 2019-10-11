Не выпускали даже покупателей: в торговый комплекс на Гусинобродском шоссе нагрянули силовики

Сегодня утром в торговом комплексе «Восток» прошёл рейд — силовики проверяли документы у посетителей и торговцев.
Как сообщил корреспонденту НГС читатель Павел, во время рейда люди в камуфляже перекрыли все выходы из здания.
— Я там просто как покупатель был, просто перекрыли все выходы, абсолютно все и никого не выпускали. Мы спросили: «Как выйти», нам сказали, что на 17-м выходе можете покинуть здание. Мы туда подошли, нашли в телефоне свои паспорта, показали, и нас выпустили. А работников не выпускали, оставляли их на месте, — объяснил он.
Читатель предположил, что рейд был связан не только с проверкой документов, но и с разрешениями на торговлю брендовыми вещами.
На момент публикации корреспонденту НГС в пресс-службе полиции не смогли подтвердить информацию о прошедшем рейде.
В начале октября новосибирские полицейские устроили рейд по выявлению мигрантов — это уже третий рейд МВД на Хилокский рынок. В этот день полицейские увезли в отделение 50 граждан ближнего зарубежья.
Все рейды начались после того, как в понедельник, 7 октября, возле Хилокского рынка прогремела стрельба. Очевидец конфликта, пожелавший остаться неизвестным, передал в редакцию видеозапись с перестрелкой. Местные жители рассказывали, что перепалка произошла из-за подожженного автомобиля Infiniti.