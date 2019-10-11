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Милота

Манул в Новосибирском зоопарке подготовился к зиме и превратился в шар

Самый недовольный кот попал на видео постоянной посетительницы зоопарка

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Манулы в Новосибирском зоопарке чувствуют приближение зимы

Манулы в Новосибирском зоопарке чувствуют приближение зимы

В Новосибирском зоопарке манулы поменяли летнюю шерсть на зимнюю — теперь они похожи на огромный шар.

Один из манулов на этой неделе попал на видео, которое сняла постоянная посетительница зоопарка Нина Курбаткина.

Во время съёмки манул сначала сидел рядом с решёткой, а затем начал ходить по вольеру — его можно рассмотреть со всех сторон.

После смены летней шерсти на зимнюю манулы увеличиваются в два раза

После смены летней шерсти на зимнюю манулы увеличиваются в два раза

Как выглядят манулы летом, можно посмотреть на этом видео — его снимала другая постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

В конце сентября в Новосибирском зоопарке животных начали переселять в тёплые зимние вольеры. Также в конце сентября двух манулов из Новосибирского зоопарка отправили на новое место жительства в один из зоопарков Германии.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    11 окт 2019 в 15:16

    Какой суровый симпатяга)))

    Фото пользователя
    11 окт 2019 в 15:36

    Вот это взгляд..... учитесь мужчины.

    Фото пользователя
    11 окт 2019 в 15:27

    Сферический котэ в вакууме.