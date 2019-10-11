Манул в Новосибирском зоопарке подготовился к зиме и превратился в шар

В Новосибирском зоопарке манулы поменяли летнюю шерсть на зимнюю — теперь они похожи на огромный шар.

Один из манулов на этой неделе попал на видео, которое сняла постоянная посетительница зоопарка Нина Курбаткина.

Во время съёмки манул сначала сидел рядом с решёткой, а затем начал ходить по вольеру — его можно рассмотреть со всех сторон.