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Плейлист недели. Любимые саундтреки редакции НГС (или при чем тут «Бойцовский клуб» и три статьи за вечер)

Включайте плейлист и становитесь ближе к нашим авторам — может, у нас с вами один музыкальный вкус

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А вам нравятся саундтреки из «Бойцовского клуба»?

А вам нравятся саундтреки из «Бойцовского клуба»?

В эту пятницу редакция НГС в качестве эксперимента решила поделиться с вами, дорогими читателями, самым важным (ну, или почти самым важным). Мы составили плейлист из своих любимых саундтреков. Каждый из нас однажды услышал эти треки в кино, сериалах и видеоиграх и полюбил так сильно, что слушает до сих пор.

Выбор нашего журналиста Дмитрия Здорникова — саундтрек из аниме Berserk.

— Penpals — «Tell me why». Между прочим настолько же узнаваема, как и «A cruel angel's Thesis» (ну, ладно, чуть-чуть поменьше). Трек мне много раз помогал пересмотреть своё отношение к разным ситуациям, становиться мягче в некоторых принципиальных вопросах. А вообще, да, о жизни и о том, чтобы не бояться что-то делать.

Корректор Оксана Курникова решила пойти по классике и выбрала саундтрек из олдскульного сериала «Друзья» «The Rembrandts I'll Be There For You».

— Мне кажется, этот трек слышал каждый. Мне всегда поднимает настроение.

Наш SMM-редактор Ян Дегтярёв добавил в плейлист мелодию композитора Jesper Kyd «Ezios Family» из видеоигры Assassin's Creed. По его словам, она вызывает у него бурю эмоций и моментально успокаивает. А ещё напоминает о прошлом и всегда служит источником вдохновения.

Журналист Маша Вьюн для плейлиста редакции выбрала саундтрек из фильма «Асса». Она считает, что голос Жанны Агузаровой — острый как бритва.

— А ещё эту песню любила слушать моя мама, пока мы ехали из Новосибирска в Рубцовск, её родной город. Август, «лада девятка», кукурузные поля с обеих сторон и ощущение, что всегда все будет хорошо.

Журналист Анна Богданова предложила добавить в плейлист трек французской исполнительницы Irma «I know», который можно услышать в телесериале «Кухня».

— Эта песня помогает мне чуть остановиться и посмотреть на всё под другим углом. В ней много раз повторяется «I know», но смысл в том, что, даже всё зная, мы делаем по-другому, и это прекрасно!

Главный редактор Елена Ходырева предложила добавить в плейлист саундтрек из фильма «Однажды». Там играет композиция Глена Хансарда и Маркета Ирглова «Falling Slowly».

— Музыка и фильмы — это всегда нечто большее, чем просто звук и картинка, потому что пропитаны людьми, событиями, определенным состоянием. Каким ты был и что ты чувствовал, когда впервые посмотрел этот фильм, услышал эту песню. Эта музыка для меня — напоминание о том, что не бывает случайных людей в нашей жизни.

А вот ресторанный обозреватель Стас Соколов был немногословен. Он молча прикрепил к нашему плейлисту трек Bob Dylan «The Times They are A-Changin» из фильма «Хранители». 


Журналист Дарья Януш решила не впадать в лиричное настроение и предложила саундтреки из фильмов «Убить Билла» и «Бойцовский клуб».

Первая часть «Убить Билла». Музыка к фильмам Тарантино — это то, что я переслушиваю регулярно. Сцена боя между Беатрикс и О-Рэн — одна из самых красивых схваток в кинематографе во многом из-за музыки, по моему мнению. А разве вам никогда не хотелось встать вот так возле окна, как Тайлер и Марла, как в «Бойцовском клубе»? Чувствую себя на их месте, когда сдаю редактору три статьи за один пятничный вечер.

А какие саундтреки можно найти в вашем плейлисте? Делитесь в комментариях.

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музыкаплейлистредакция НГС

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    Фото пользователя
    11 окт 2019 в 17:05

    Боже упаси такое слушать....

    Фото пользователя
    11 окт 2019 в 17:23

    Я этим летом открыл для себя (случайно в интернете) музыканта, делающим песни и музыку в стиле группы Scooter конца 90-х годов. Это российский музыкант и диджей и поёт своим голосом, но подстраивается под Эйч Пи Бакстера так что не отличишь. Это действительно круто!
    И называется этот проект- "Sound-X-Monster". !!!
    Кто интересуется той музыкой нашей юности 90-х (этого стиля- рэйв, транс, техно), посмотрите и послушайте в интернете.
    Не пожалеете!

    Не реклама!!! А от чистой души!!!

    Фото пользователя
    11 окт 2019 в 17:05

    Мои соболезнования тем, кто такое слушает.