Плейлист недели. Любимые саундтреки редакции НГС (или при чем тут «Бойцовский клуб» и три статьи за вечер)

Выбор нашего журналиста Дмитрия Здорникова — саундтрек из аниме Berserk. — Penpals — «Tell me why». Между прочим настолько же узнаваема, как и «A cruel angel's Thesis» (ну, ладно, чуть-чуть поменьше). Трек мне много раз помогал пересмотреть своё отношение к разным ситуациям, становиться мягче в некоторых принципиальных вопросах. А вообще, да, о жизни и о том, чтобы не бояться что-то делать.

Корректор Оксана Курникова решила пойти по классике и выбрала саундтрек из олдскульного сериала «Друзья» «The Rembrandts I'll Be There For You».



— Мне кажется, этот трек слышал каждый. Мне всегда поднимает настроение.



Наш SMM-редактор Ян Дегтярёв добавил в плейлист мелодию композитора Jesper Kyd «Ezios Family» из видеоигры Assassin's Creed. По его словам, она вызывает у него бурю эмоций и моментально успокаивает. А ещё напоминает о прошлом и всегда служит источником вдохновения.



Журналист Маша Вьюн для плейлиста редакции выбрала саундтрек из фильма «Асса». Она считает, что голос Жанны Агузаровой — острый как бритва.



— А ещё эту песню любила слушать моя мама, пока мы ехали из Новосибирска в Рубцовск, её родной город. Август, «лада девятка», кукурузные поля с обеих сторон и ощущение, что всегда все будет хорошо.



Журналист Анна Богданова предложила добавить в плейлист трек французской исполнительницы Irma «I know», который можно услышать в телесериале «Кухня».



— Эта песня помогает мне чуть остановиться и посмотреть на всё под другим углом. В ней много раз повторяется «I know», но смысл в том, что, даже всё зная, мы делаем по-другому, и это прекрасно!