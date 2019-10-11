Плейлист недели. Любимые саундтреки редакции НГС (или при чем тут «Бойцовский клуб» и три статьи за вечер)

А вам нравятся саундтреки из «Бойцовского клуба»? Фото: kinopoisk.ru

В эту пятницу редакция НГС в качестве эксперимента решила поделиться с вами, дорогими читателями, самым важным (ну, или почти самым важным). Мы составили плейлист из своих любимых саундтреков. Каждый из нас однажды услышал эти треки в кино, сериалах и видеоиграх и полюбил так сильно, что слушает до сих пор. Выбор нашего журналиста Дмитрия Здорникова — саундтрек из аниме Berserk.



— Penpals — «Tell me why». Между прочим настолько же узнаваема, как и «A cruel angel's Thesis» (ну, ладно, чуть-чуть поменьше). Трек мне много раз помогал пересмотреть своё отношение к разным ситуациям, становиться мягче в некоторых принципиальных вопросах. А вообще, да, о жизни и о том, чтобы не бояться что-то делать.



Корректор Оксана Курникова решила пойти по классике и выбрала саундтрек из олдскульного сериала «Друзья» «The Rembrandts I'll Be There For You».



— Мне кажется, этот трек слышал каждый. Мне всегда поднимает настроение.



Наш SMM-редактор Ян Дегтярёв добавил в плейлист мелодию композитора Jesper Kyd «Ezios Family» из видеоигры Assassin's Creed. По его словам, она вызывает у него бурю эмоций и моментально успокаивает. А ещё напоминает о прошлом и всегда служит источником вдохновения.

Журналист Маша Вьюн для плейлиста редакции выбрала саундтрек из фильма «Асса». Она считает, что голос Жанны Агузаровой — острый как бритва.



— А ещё эту песню любила слушать моя мама, пока мы ехали из Новосибирска в Рубцовск, её родной город. Август, «лада девятка», кукурузные поля с обеих сторон и ощущение, что всегда все будет хорошо.



Журналист Анна Богданова предложила добавить в плейлист трек французской исполнительницы Irma «I know», который можно услышать в телесериале «Кухня».



— Эта песня помогает мне чуть остановиться и посмотреть на всё под другим углом. В ней много раз повторяется «I know», но смысл в том, что, даже всё зная, мы делаем по-другому, и это прекрасно!



Главный редактор Елена Ходырева предложила добавить в плейлист саундтрек из фильма «Однажды». Там играет композиция Глена Хансарда и Маркета Ирглова «Falling Slowly».



— Музыка и фильмы — это всегда нечто большее, чем просто звук и картинка, потому что пропитаны людьми, событиями, определенным состоянием. Каким ты был и что ты чувствовал, когда впервые посмотрел этот фильм, услышал эту песню. Эта музыка для меня — напоминание о том, что не бывает случайных людей в нашей жизни.

А вот ресторанный обозреватель Стас Соколов был немногословен. Он молча прикрепил к нашему плейлисту трек Bob Dylan «The Times They are A-Changin» из фильма «Хранители».

Журналист Дарья Януш решила не впадать в лиричное настроение и предложила саундтреки из фильмов «Убить Билла» и «Бойцовский клуб».



— Первая часть «Убить Билла». Музыка к фильмам Тарантино — это то, что я переслушиваю регулярно. Сцена боя между Беатрикс и О-Рэн — одна из самых красивых схваток в кинематографе во многом из-за музыки, по моему мнению. А разве вам никогда не хотелось встать вот так возле окна, как Тайлер и Марла, как в «Бойцовском клубе»? Чувствую себя на их месте, когда сдаю редактору три статьи за один пятничный вечер.