Хотел только тряхнуть: вынесли приговор за убийство 15-летней школьницы под Новосибирском

Житель Искитимского района отправится в колонию строгого режима за убийство 15-летней девушки — приговор в законную силу ещё не вступил Фото: Густаво Зырянов, Татьяна Фатеева / НГС

Сегодня, 11 октября, в Новосибирске завершился судебный процесс над жителем Искитимского района, которого обвиняли в нескольких преступлениях, включая изнасилование и убийство 15-летней девушки. Обвинительный приговор по уголовному делу вынес Новосибирский областной суд. Подсудимый получил реальный срок. — Дали ему по совокупности всех преступлений 17 лет лишения свободы. Отбывать наказание ему надлежит в колонии строгого режима, — рассказала корреспонденту НГС прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова.

По информации Следственного управления СК России по Новосибирской области, прошлым летом в Искитимском районе пропала 15-летняя девушка — её мать обратилась с заявлением в местный следственный отдел. Следователи и полицейские начали поиски. При опросе людей, с которыми общалась пропавшая девушка, выяснилось, что в последний раз её видели в компании с 34-летним жителем Искитимского района.

По данным СК, когда этого мужчину нашли, он «изобличил» себя в убийстве пропавшей девушки и указал, где спрятано её тело. Выяснили следователи и обстоятельства её гибели. — Установлено, что в ночь с 6 на 7 июля 2018 года в одном из домовладений в селе Лебедевка Искитимского района обвиняемый распивал спиртные напитки с потерпевшей. Далее 34-летним мужчиной было совершено преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Потерпевшая сообщила о намерении обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. Под предлогом дальнейшей беседы обвиняемый проехал с потерпевшей на окраину села, где совершил её убийство, — сообщали в Следственном управлении СК России по Новосибирской области, когда расследование уголовного дела закончилось.



Как уточнила Анжелика Егорова, девушка умерла от «механической асфиксии». После убийства мужчина закопал её тело, а нашли убитую спустя месяц. Также следователи тогда выяснили, что с апреля по июнь 2018 года искитимец вступал в половую связь с другой 15-летней девушкой. На суде подсудимый не признал вину в изнасиловании, пояснив, что все половые акты с потерпевшими были добровольными, добавила представитель прокуратуры. Кроме того, по её словам, подсудимый отрицал, что ему был известен реальный возраст девушек.

В убийстве он свою вину также не признал. По словам гособвинителя, мужчина не отрицал, что его действия привели к гибели девушки, но при этом, по версии подсудимого, убивать её он не хотел, а «причинил смерть по неосторожности». Согласно показаниям подсудимого, когда девушка стала говорить об изнасиловании, требовать деньги и угрожать, что обратится в полицию, он взял её за ворот олимпийки, с силой сдавил и хотел только тряхнуть. А когда тряхнул, девушка от этого умерла, привела Анжелика Егорова показания искитимца.

