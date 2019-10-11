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Криминал

Хотел только тряхнуть: вынесли приговор за убийство 15-летней школьницы под Новосибирском

Убийца задушил девушку и закопал её труп — она месяц числилась без вести пропавшей

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Житель Искитимского района отправится в колонию строгого режима за убийство 15-летней девушки — приговор в законную силу ещё не вступил

Житель Искитимского района отправится в колонию строгого режима за убийство 15-летней девушки — приговор в законную силу ещё не вступил

Сегодня, 11 октября, в Новосибирске завершился судебный процесс над жителем Искитимского района, которого обвиняли в нескольких преступлениях, включая изнасилование и убийство 15-летней девушки.

Обвинительный приговор по уголовному делу вынес Новосибирский областной суд. Подсудимый получил реальный срок.

— Дали ему по совокупности всех преступлений 17 лет лишения свободы. Отбывать наказание ему надлежит в колонии строгого режима, — рассказала корреспонденту НГС прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова.

По информации Следственного управления СК России по Новосибирской области, прошлым летом в Искитимском районе пропала 15-летняя девушка — её мать обратилась с заявлением в местный следственный отдел. Следователи и полицейские начали поиски. При опросе людей, с которыми общалась пропавшая девушка, выяснилось, что в последний раз её видели в компании с 34-летним жителем Искитимского района.

По данным СК, когда этого мужчину нашли, он «изобличил» себя в убийстве пропавшей девушки и указал, где спрятано её тело. Выяснили следователи и обстоятельства её гибели.

— Установлено, что в ночь с 6 на 7 июля 2018 года в одном из домовладений в селе Лебедевка Искитимского района обвиняемый распивал спиртные напитки с потерпевшей. Далее 34-летним мужчиной было совершено преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Потерпевшая сообщила о намерении обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. Под предлогом дальнейшей беседы обвиняемый проехал с потерпевшей на окраину села, где совершил её убийство, — сообщали в Следственном управлении СК России по Новосибирской области, когда расследование уголовного дела закончилось.

Как уточнила Анжелика Егорова, девушка умерла от «механической асфиксии». После убийства мужчина закопал её тело, а нашли убитую спустя месяц.

Также следователи тогда выяснили, что с апреля по июнь 2018 года искитимец вступал в половую связь с другой 15-летней девушкой.

На суде подсудимый не признал вину в изнасиловании, пояснив, что все половые акты с потерпевшими были добровольными, добавила представитель прокуратуры. Кроме того, по её словам, подсудимый отрицал, что ему был известен реальный возраст девушек.

В убийстве он свою вину также не признал. По словам гособвинителя, мужчина не отрицал, что его действия привели к гибели девушки, но при этом, по версии подсудимого, убивать её он не хотел, а «причинил смерть по неосторожности». Согласно показаниям подсудимого, когда девушка стала говорить об изнасиловании, требовать деньги и угрожать, что обратится в полицию, он взял её за ворот олимпийки, с силой сдавил и хотел только тряхнуть. А когда тряхнул, девушка от этого умерла, привела Анжелика Егорова показания искитимца. 

По словам Анжелики Егоровой, сегодня Новосибирский областной суд признал подсудимого виновным по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ «Изнасилование», п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с изнасилованием) и ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). 

Гражданский иск в рамках уголовного дела семья погибшей не заявила, рассказала Анжелика Егорова.

В начале октября Новосибирский облсуд вынес приговор по другому делу о жестоком убийстве: 36-летний Эльдар Мовсумов получил срок за то, что зарезал свою возлюбленную на глазах её маленького сына.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Ржу
    11 окт 2019 в 17:05

    Ну раз распивала в 15 лет спиртные напитки с мужиком который старше её в два с лишним раза, то можно предположить, что и секс был по согласию.
    Так что я думаю, что изнасилования там не было.
    Вполне возможно был после секса обыкновенный развод на бабки.И вот мужик, чтобы не сесть по позорной статье, её и убил.
    Вот за убийство его и нужно судить.

    фиалка
    11 окт 2019 в 17:02

    девушку жаль,всего 15 лет...
    Но возникают вопросы к ее родителям:почему она распивала спиртные напитки ?Да еще в компании со взрослым мужчиной?И зачем поехала выяснять с ним отношения на край села???
    Не подумайте,что я оправдываю убийцу,таких как он нужно приговаривать к высшей мере наказания.

    Фото пользователя
    11 окт 2019 в 16:56

    за изнасилование + убийство всего 17 лет? у нас очень гуманные законы...